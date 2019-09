ŠTO KRIJE? Plenković krši zakon! Ovo je tema od koje bježi kao vrag od tamjana

Prošle godine u studenome na put u daleku Finsku, gdje se održavao skup Europske pučke stranke, otputovala je HDZ-ova delegacija. Kako je dio njih putovao Vladinim avionom, tu je priču poželjelo raspetaljati Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa, tražeći od vladajućih na uvid putne naloge i račune. Sporna dokumentacija ovih je dana objavljena u Večernjem listu, a iz nje se vidi da je HDZ platio dnevnice članovima Vlade. No Povjerenstvo je zanimalo tko je državnim dužnosnicima platio troškove boravka na stranačkom skupu, pa su zatražili dokumentaciju koju su im predstavnici vlasti, predvođeni premijerom Plenkovićem, odbili dostaviti, dok je istodobno jedan medij na uvid dobio papirologiju oko koje danima traje polemika u javnom prostoru. I sve to u eri Vlade koja kao temeljno načelo svojega djelovanja ističe transparentnost. Ali o kakvoj transparentnosti govorimo kada Vlada, ignorirajući zahtjev Povjerenstva, ujedno zanemaruje i Zakon o sprečavanju sukoba interesa, u kojem stoji kako tijela javne vlasti zatražene obavijesti i dokaze bez odgode moraju dostaviti Povjerenstvu. Budući da Plenkovićeva Vlada kontinuirano odbija dostaviti dokumente nevladinom tijelu koje se bavi istragama spornih situacija, ne treba čuditi što to otvara sumnje u njezinu transparentnost, a osim toga, vidljivo je kako se Plenković iz premijerske fotelje postavlja kao da je iznad zakona, što je u najmanju ruku nedopustivo i nemoralno. Štoviše, Plenkovićevi trbuhozborci, predvođeni Vladinim glasnogovornikom Markom Milićem, u ovoj priči idu korak dalje, pa najave Povjerenstva da će se obratiti međunarodnim institucijama pripisuju političkom aktivizmu. Priča na ovome, kako zasad stvari stoje, neće stati, a na njoj će se još jednom otkriti kako je Vlada koju vodi Plenković daleko od načela transparentnosti na koje se poziva.