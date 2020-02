ŠTO KRIJE IDS-ovac KOJI JE PROSTAČKI IZVRIJEĐAO NOVINARKU? Imovina jednog od najbogatijih političara vrvi nelogičnostima

Kako komuniciraju lokalni šerifi na svojoj je koži osjetila novinarka Glasa Istre, Chiara Bilić, koja je načelnika Općine Tar Vabriga, Nivia Stojnića, priupitala o njegovim imovinskim karticama. Tijekom telefonskog razgovora s novinarkom, IDS-ov načelnik prostački ju je izvrijeđao poručivši joj da mu ‘popuši ku*ac’. Pitanje koje je ovako razjarilo neumjesnog načelnika jest zašto u imovinskoj kartici nije naveo svoj OPG.

”On je na to u više navrata ponavljao istu prostotu – “oćete mi po…iti k…c, možete mi po…iti k…c”. Ja sam ga potom upitala znači li to da mi neće odgovoriti na pitanje, a on je i dalje ponavljao istu rečenicu. Tu je naš razgovor završio”, ispričala je Bilić.

Inače, Stojnić u svojim imovinskim karticama krije niz nelogičnosti, a jedna od njih tiče se neprijavljenog OPG-a, koji je ujedno i bio povod za sporni telefonski razgovor. Doista, bacite li pogled na karticu načelnika Stojnića, u njoj ćete naići na mnoštvo nedoumica. Za veliki dio imovine nije jasno na koji ju je način stekao, ali ni za koliko ju je prodao. Nije također jasno ni za koliko je što kupio.

Imovinska kartica koju je načelnik podnio 2013. godine otkriva da je njegovo bogatstvo naraslo za basnoslovnih 6,190.875 kuna, odnosno s 2,901.000 na 9,091.875 kuna. U kartici se danas ne nalazi kuća procijenjena na 1,6 milijuna kuna koju je prijavio u prethodnom mandatu, no tamo se spominju četiri nove nekretnine vrijedne oko 7,2 milijuna kuna.

Riječ je o kući s okućnicom od 750 m2, građevinskom zemljištu od 600 kvadrata, masliniku od 200 kvadrata te kući s okućnicom od 900 m2 koju je dobio na poklon darovnim ugovorom. Sve ostalo je naslijedio.

I sa Stojnićevim pokretninama nešto se neobično događa. Naime, one su sada procijenjene na 1,9 milijuna kuna, pri čemu je u odnosu na karticu iz prethodnog mandata iskazano pet vozila i plovila, a na popisu su ostala i tri iz 2009.godine.

Neobično je to što je kočarici iz 1972.godine vrijednost u periodu od 2009. do 2013. godine porasla s 870 tisuća kuna na 1,3 milijuna kuna. Inače, samozatajni IDS-ovac jedan je od najbogatijih hrvatskih načelnika.