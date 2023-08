Što je premijer doista dogovorio u Grčkoj? Navijačima se ne piše dobro: ‘Otišao je tamo smireno’

Autor: Iva Međugorac

Putovanje premijera Andreja Plenkovića u Grčku u kojoj se sastao s ondašnjim premijerom i svojim velikim prijateljem Kyriakosom Mitsotakisom sa velikom se pozornošću pratilo u obiteljima privedenih navijača zagrebačkog Dinama, ali i unutar njegova HDZ-a u kojem tvrde da se Plenković na odlazak u Atenu odlučio uz konzultacije sa svojim savjetnicima.

”Ne može se reći da je to neko posebno dodvoravanje Bad Blue Boysima, ali je naprosto procijenjeno da je dobro da Plenković odradi taj posjet kako bi umirio dobar dio građana koji su bili u strahu za sigurnost naših privedenih navijača”, otkriva nam to jedan od premijerovih bliskih suradnika te dodaje kako je predsjednik Vlade prije odlaska u Grčku obavio konzultacije i sa čelnikom SOA-e Danijelom Markićem koji je s njime tamo otputovao, ali i sa svojim savjetnicima te sa čelnikom HNS-a svojim stranačkim kolegom Marijanom Kustićem.

Plenković priprema obračune s huliganima u sportu

”Načelno njih dvojica imaju dobre odnose i kontakte jer imaju zajednički cilj, Plenković je na početku svojeg prvog premijerskog mandata kao jedan od ciljeva zacrtao obračune s huliganima u sportu, tu se poglavito misli na nogomet i navijačke incidente. Ne može se reći da je u našem nogometu na tribinama situacija posebno kaotična, ovo u Grčkoj su izolirani incidenti, a Plenković je preko Kustića iz nogometa uspio udaljiti pojedince poput Zdravka Mamića što je bio jedan od njegovih planova”, naglašava naš sugovornik priznajući kako kada su u pitanju navijački neredi vladajući imaju još podosta posla, no to se u svakom slučaju planira i zakonodavno urediti, ali za sada je za Plenkovića doista tema Grčka.





”On je s Mitsotakisom dogovorio jamstvo za sigurnost naših privedenih navijača. Otišao je tamo smireno, i bez napada kakve radi Milanović. Od toga nema ništa niti to može koristiti navijačima, mi ne možemo u borbu s grčkim pravosuđem jer je to borba s vjetrenjačama koja bi izazvala dodatni gnjev grčke javnosti, s time treba biti oprezan.

Zato Plenković Grcima i jest pristupio diplomatski i zahvalivši se njihovom premijeru na svemu što je do sada učinjeno za sigurnost naših navijača”, kaže naš sugovornik te dodaje da Grci kada su u pitanju izgredi u Ateni imaju samo jedan cilj kojeg i zbog svojih pozicija ondašnja vlast mora realizirati, a radi se o rasvjetljenju slučaja ubojstva ondašnjeg mladića, odnosno navijača AEK-a.

”Mi moramo biti svjesni da je ovo složena situacija, Plenković je zato i na samom početku jasno naglasio da će pomoći našim mladićima uz opasku da oni tamo nisu išli na maturalac. Dobro je što su barem njegovi istupi naišli na odobrenje grčkih medija”, navodi nadalje naš sugovornik te naglašava kako je Plenković od svojeg grčkog kolege dobio jamstvo za to da će istrage, ali i procesi protiv naših navijača biti provedeni neovisno i pravedno.

Što je premijeru obećano u Grčkoj?

”Plenkoviću je zajamčeno da će se procesi protiv naših sto privedenih navijača ubrzati što je više moguće i da će biti pošteno tretirani, a osim toga obećana mu je i trenutna deportacija onih za koje se pokaže da nisu krivi za incident, neki od njih će biti i samo prekršajno procesuirani, no za sve to treba vrijeme. Plenković je od Grka zatražio i da se postupci protiv onih koji budu kažnjeno gonjeni prebace u Hrvatsku, ali oko toga će biti još razgovora i pregovora. U svakom slučaju sama istraga mogla bi potrajati još tri do četiri tjedna”, najavljuje naš sugovornik blizak premijeru otkrivajući koliko bi ujedno većina privedenih navijača mogla ostati iza rešetaka grčkih kaznionica.









I dok su premijerovi prvi suradnici zadovoljni poslom odrađenim u Ateni dio HDZ-ovaca drži da je za Plenkovića odlazak u Grčku bio svojevrsni diplomatski test na kojem nije dobio prolaznu ocjenu jer su javnost, navijači i obitelji privedenih navijača očekivali da će se barem skratiti rok za puštanje barem djela privedenih navijača. Plenković Grcima šalje kanadere, a za uzvrat dobiva samo floskule, kažu njegovi kritičari iz stranke koji kažu da je to bila loša trgovina.

Bilo kako bilo, Plenković se očito u Grčkoj susreo s daleko ozbiljnijim problemima no što se to ovdje kod nas misli i doživljava, a o tome je progovorio ravnatelj Markić koji je uz ostalo napomenuo kako naši zatvoreni državljani nisu niti svjesni koje im se kompleksne optužbe stavljaju na teret.

Čini se da osim političkog razgovora i pružanja konzularne pomoći pritvorenima, Vlada niti ne može učiniti ništa više, jer se u pravnom smislu ne mogu miješati u rad grčkih neovisnih institucija te je i mogućnost preuzimanja kaznenog progona samo teoretski na stolu jer o tome ne odlučuje hrvatska, nego grčka strana, zbog čega i pojedini odvjetnici s kojima smo razgovarali nagađaju da je teško za očekivati da bi takvo što Grčka prepustila Hrvatskoj pa je stoga poprilično realno za očekivati da bi se suđenje ipak moglo održati u Grčkoj.