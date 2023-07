Što je Milanović prešutio o ‘tajnom’ susretu s Dodikom? Jedna frapantna verzija priče kruži HDZ-om: Je li ovo moguće?

Autor: Iva Međugorac

Nedavno se prvi čovjek RS-a Milorad Dodik u Beogradu sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i patrijarhom SPC Porfirijem, a nakon toga događanja koji se odvijao daleko od očiju javnosti na društvenim se mrežama s pomalo kontroverznom porukom oglasio Vučić koji se otkrio kako su razgovarali o važnim susretima povjerenstava Republike Srbije i Republike Srpske naglašavajući kako uskoro očekuje sastanak državnih organa Srbije s državnim organima RS-a.

Na susretu s Vučićem dogovori oko Oluje

Ono što je Vučić pri tome slučajno, ili namjerno smetnuo s uma jest da ne postoje državi organi Republike Srpske jer Bosna i Hercegovina kao samostalna država ima vlastite državne organe, za razliku od entiteta koji organe nemaju. Osim što se ovaj sastanak održavao usred sve većih američkih pritisaka na Dodika, na njemu je dogovoreno kako će se Dan sjećanja na stradale i poginule u Oluji ove godine održati 4.kolovoza u Prijedoru u susjednoj Bosni i Hercegovini gdje se Dodik i ranije sastao s gradonačelnikom Slobodanom Javorom kako bi dogovorili pojedinosti vezane uz organizaciju ovog događaja koji je u susjednoj BiH izazvao velike polemike što i ne iznenađuje kada se zna da se na isti dan baš u Prijedoru održava klanjanje za žrtve iz dočline Sane koje je Vojska RS-a ubila 92-e godine. Tada je naime stradalo preko tri tisuće civila, a i danas se straga za 500-tinjak osoba.





Osim što su u Prijedori pripadnici Vojske RS-a ubijali Bošnjake, u ovom su gradiću ratnih godina stradali i brojni Hrvati, štoviše, Prijedor je grad u kojem je izvršen najveći broj zločina nad Hrvatima u susjednoj BiH, ali Dodika i njegove ortake to nije pokolebalo, već se odlučio navodno iz poštovanja prema svim žrtvama baš u Prijedoru organizirati sjećanje na žrtve Oluje. Nije organizacija ovog događaja previše pokolebala ni hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića koji se inače voli busati u prsa svojom navodnom borbom za Hrvate u BiH pa se stoga ovih dana navodno u tajnosti, a zapravo poprilično popraćeno i eksponirano sastao s Dodikom koji je predsjednika posjetio tijekom ljetovanja na Hvaru.

Tajni susret na Hvaru koji to ipak nije

U priopćenju kojega je objavio Ured predsjednika RH tvrdi se kako je riječ o radnom sastanku na kojem je ovaj dvojac razgovarao o aktualnoj situaciji u BIH, kao i odnosima s Republikom Hrvatskom. U javnom prostoru naše zemlje ovaj je susret opisivan kao misterij na Hvaru, dok je dio HDZ-ovaca ovaj događaj opisao kao kontroverzan susret o kojem državni vrh predvođen premijerom Plenkovićem niti nije bio informiran.

U susjednoj BIH smatra se pak kako ovaj susret nije imao nikakve veze s njihovom zemljom, niti su Milanović i Dodik polemizirali o politici u Bosni i Hercegovini, već su se sastali jer imaju iste ili slične interese kojima je dodirna točka proruska politika i ondašnji predsjednik Vladimir Putin, kojega je Dodik nedavno i posjetio. Uostalom ni nije neka nepoznanica to da je Dodik i po pitanju rata u Ukrajini zauzeo rusku stranu. Po tom pitanju dosta je suzdržan bio Dodikov prijatelj i prvi šef HDZ-a BiH Dragan Čović koji se u međuvremenu počeo udaljavati od Dodika, nakon što su ovome Amerikanci počeli stajati na žulj, stoga upućeni tvrde kako su se Milanović i Dodik susreli kako bi po Putinovom odnosno ruskom zagovoru Milanović pokušao otopliti odnose između Dodika i Čovića, koji su poljuljalni otkako Dodik sve snažnije zagovara odvajanja RS-a od BiH.

Prvi čovjek HDZ-a BiH dobio je jasne upute i iz Zagreba, odnosno od strane premijera Plenkovića koji ga je prekorio dajući mu do znanja da ne misli tolerirati njegovo koketiranje s ruskom stranom. Možda Plenković nema utjecaja na politiku u BIH, ali na ondašnji HDZ itekako može utjecati toga je svjestan i Čović koji ima vučiji instinkt za preživljavanje u politici pa je stoga ponovno ušao u fazu mijenjanja čudi. Plenković je proerupski političar, blizak s Amerikancima, i njemu susreti s Dodikom ne padaju u pamet, nedavno je posjetio Srbiju, no taj se posjet sveo isključivo na sastanak s premijerkom Brnabić, a premijeru je bilo stalo do toga da se naglasak tog posjeta stavi na njegovu borbu za prava Hrvata u ovoj zemlji.

Kada je BIH u pitanju od Plenkovića možete očekivati da ondje stvari rješava ili diplomatskim, ili službenim puten, no zato je Milanović taj koji posjećuje DOdikovo imanje i sa njime u tajnosti i uz čašicu rakije raspreda o Bosni i Hercegovini, bez da i hrvatska i bosanskohercegovačka javnost vide korist i plodove od tih susreta. S Hvara je Dodik helikopterom odletio na vojni poligon na kojem je s Vučićem promatrao vojnu vježbu Vojske Srbije, a u dijelu HDZ-a ostao je strah da je Milanović ovim sastankom ugrozio hrvatske odnose sa Sjedinjenim Državama. Neki će unutar vladajuće stranke reći kako je upravo Milanović taj koji i jest poduzeo sve mjere kako bi se ovaj hvarski susret u javnom prostoru percipirao kao tajan, i kako bi se o njemu u medijima razvile razne teorije, koje su slučajno ili ne u drugi plan gurnule i aferu HEP što je u interesu i premijeru Plenkoviću, ali i resornom ministru Filipoviću. Istina je da je Dodik na Hvar doletio bez diplomatske procedure, no Milanović tvrdi da je MUP o tome bio obavješten, kako god da je stigao jasno je da ga je Milanović primio usred njegovih problema sa Amerikom, čime je u konačnici predsjednik Republike doveo u pitanje hrvatsko-američko strateško partnerstvo, a upućeni tvrde kako ni Amerikancima nije promakla velika plinska afera u HEP-u koja je otvorila golemu rupu hrvatskih energetskih problema pa je i tu moguće tražiti odgovore na pitanja koja se odnose na pozadinu ovoga susreta.