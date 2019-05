ŠTO? Izborima se manipuliralo?! Iz Hasanbegovićeva stožera žestoke poruke: ‘Imamo dojave s terena’

Predsjednik HSP-a i jedan od kandidata NHS-a za Europski parlament Karlo Starčević za naš je portal prokomentirao rezultate anketa prema kojima njihova lista ne osvaja niti jedan mandat. No, naš je sugovornik prilično rezerviran prema anketnim rezultatima.

”Mi mislimo, na nacionalnoj razini, ako ne dođe do manipulacije, imat ćemo najmanje jednog vijećnika, a možda i dva, a ako dođe do manipulacije, proći ćemo kao što je Savez za Hrvatsku prošao prije pet godina. Znači, sve je moguće iovako ionako. Ja sam optimist i mislim da ćemo polučiti dobre rezultate, prijeći prag i imati najmanje jednog europarlamentarca”, kaže Starčević.

U anketama nema glasova dijaspore, a to bi ovoj listi na kraju ipak moglo ići u prilog. ”Mi ćemo, ako ne dođe do manipulacije, biti daleko najjači kad je riječ o glasovima hrvatskog iseljeništva.oni Oni su ti u koje vjerujemo i koji će nam ukazati povjerenje s obzirom na to da smo mi jedini dokazali da iseljeništvo može s nama računati i da smo jedini u Hrvatskoj doista vjerodostojni”, napominje pravaš.

Zanimalo nas je i tko bi mogao biti taj netko tko će eventualno manipulirati izborima. ”Slušajte, ajde pogledajte situacije s referendumima, to je postala praksa u Hrvatskoj i dakako da će se to i dalje voditi dok god mi ne budemo birali ljude, a ne stranke, dok se ne promijeni neodrživi, nakaradni izborni zakon. Dojave s terena su utopija, bilo ih je i bit će ih, ljudi su dojavljivali da ima manipulacija na izborima, ali jedini tko će biti vjerodostojan bit će Apis, kao i u brojanju glasova za referendum za Istanbulsku konvenciju”, zaključuje Starčević.