STO DANA TOMAŠEVIĆEVIH GAFOVA: Upitni natječaji, nesnalaženje, skandali, prozivke i uštede na roditeljima i pacijentima

Autor: Iva Međugorac

Biti kritičan iz oporbe i vladati, dva su različita pojma, na svojoj to koži po svemu sudeći ovih dana osvještava novi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, bivši aktivist i vječni kritičar pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.

Istini za volju, Bandić je iza sebe u gradu ostavio kaos, no to nije iznenađenje ni za laike, a kamoli za gradonačelnika koji je karijeru bazirao na aktivizmu u kojem se prije svega propitkivala Bandićeva upravljačka metoda.

Kroz cijelu kampanju Tomašević se dičio poznavanjem gradske politike najavljujući racionalizaciju i ubrzano rješavanje problema, dok su mu konkurenti što izravno, što neizravno spočitavali manjak iskustva. Upravo je manjak iskustva ono što Bandićevi suradnici i sada vade iz šešira kao najveći adut protiv Tomaševića pa tako otvoreno i u razgovoru za naš portal kritiziraju njegovo vodstvo tvrdeći da se gradonačelnik ne snalazi, ne komunicira ni sa kim te da grad vodi sa šakom svojih suradnika koji će Zagreb dovesti na razinu pogrebnog poduzeća.

Dok Bandićevci kritiziraju, oni bliski Tomaševiću govore ‘dajmo mu vremena’, a on osobno sve češće govori ‘molim građane za strpljenje’. Teško će međutim Tomašević građane namoliti za strpljenje ako se pokažu točnim medijski napisi o tome da su njegovi ljudi Nikola Vuković i Ante Samodol napustili rukovodeće fotelje u Zagrebačkom holdingu u kojeg su, suprotno Tomaševićevim obećanjima, dovedeni bez javnog natječaja. ‘

‘Oni nemaju koncept, novca je sve manje, gubitaka i problema sve više”, sažimaju Bandićevi suradnici svu gradsku problematiku po pitanju Holdinga, ali treba znati kako je Holding tek jedan dio te složene piramide, popucale cijevi i poplave drugi su dio problema u kojem Tomašević također zahtjeva strpljenje. Strpjeti se trebaju i svi oni čiji su domovi nastradali u potresu, a strpljenja bi po svemu sudeći morali imati i oni kojima smetaju problemi s otpadom u glavnom gradu koji su, izgleda, poprimili novu dimenziju. Tomašević je, naime, još u kolovozu poništio javni natječaj kojim se birao najpovoljniji ponuditelj za odvoz glomaznog otpada, a Grad sada mora iskeširati 20.000 kuna za sudske troškove te ipak donijeti odluku o odabiru ponuditelja.

Radi se o odluci Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, a na poništenje natječaja kao i na najave da će Grad glomazni otpad rješavati drobilicama žalbu je podnijela Reoma Grupa koja je na tom natječaju sudjelovala s najnižom ponudom od oko 90 milijuna kuna. Dakako, treba napomenuti da je Reoma Grupa u zajednici ponuditelja s tvrtkom Cezar i dijelom sa Cios Grupom, iza svega toga stoji zagrebački poduzetnik Petar Pripuz, čija je kompanija do sada zbrinjavala glomazni otpad u Zagrebu. Prema rješenju Državne komisije, Reoma Grupa osporava zakonitost odluke u poništenju i traži da se Tomaševićevo poništenje natječaja poništi te da im se podmire troškovi iz žalbenog postupka i da gradonačelnik izabere jednu od tvrtki koje će taj posao obavljati.

Dok gradonačelnik glavu razbija otpadom i Pripuzom, s kojim prema tvrdnjama iz kampanje definitivno nema namjeru surađivati, suradnju nastavlja s Bandićevim kapitalcem. Na to je ovih dana na društvenim mrežama upozorio skupštinar Renato Petek. ”Duško Ljuština preživio Tomaševićevu metlu, ostaje predstavnik Grada u Kazališnom vijeću HNK”, napisao je Petek uz ispriku svima kojima nije vjerovao da će Bandićev upravitelj zagrebačkom kulturnom politikom opstati provodeći promjene u Kazalištu. Ljuština je dakle opstao, opstao je i niz drugih kapitalaca koji su surađivali s Bandićem, a čija je suradnja obilježena aferama, no zato se Tomašević riješio, primjerice, Pavla Kalinića, koji je s Bandićem surađivao više od dva desetljeća, izlazeći iz te suradnje bez ijedne afere.

I dio aferaša koji je pao u Uskokovim akcijama uskoro bi se mogao vratiti na svoja radna mjesta, premda Tomašević najavljuje tužbe preko kojih će od njih tražiti isplatu odštete i povrat pokradenog i to bez da su sudski procesi okončani. Da bi se uistinu dio privedenika mogao početi vraćati na svoje pozicije potvrđuje primjer bivše pročelnice Stručne službe gradonačelnika Andree Šulentić koja je uhićena početkom ljeta u velikoj Uskokovoj akciji. Kako Šulentić već neko vrijeme nije iza rešetaka, tako se vratila na posao i to na poziciju stručne savjetnice za rad tijela mjesne samouprave u Gradskom uredu za mjesnu samoupravu.









Time su u vodu pale priče o Tomaševićevoj suspenziji, a u vodu bi pak mogle pasti priče o tome da gradonačelnikove probleme s nesnalaženjem neće osjetiti građani Zagreba jer je već sada najavio moguća poskupljenja, a upućeni svjedoče kako je, primjerice, samo otada napravljen dodatni milijunski gubitak. Problematično je u prvih sto Tomaševićevih dana bilo i to što je pored tisuće javnih bilježnika u Gradu Zagrebu kod imenovanja novog vodstva posao javne bilježnice obavljala Ljubica Čaklović, sestra Ratka Bajakića, člana NO Holdinga koja je ujedno baš poput njega donatorica platforme Možemo.

S dolaskom Tomaševićevih ljudi iz Gradske se uprave razbježao dobar dio Bandićevih suradnika, novi gradonačelnik pogasio je neke pročelničke urede, no broj zaposlenih nije ništa manji, neki su se uredi pripojili, a zajedno s njima spojili su se i zaposlenici. U Uskokovim akcijama popadale su pak sitne ribe, a kapitalci se po običaju održavaju na površini. Utjecaj paralelno s time grade neka nova lica, poput primjerice profesorice Sanje Kolaček i članova Uprave bolnice Srebrenjak Ivane Novoselec, Marka Turkovića i dr. Tomislava Lauca, koji se također nalazi na popisu gradonačelnikovih donatora s iznosom od 10.000 kuna. Lauc i Tomašević dugogodišnji su prijatelji, a u njegovoj stomatološkoj poliklinici probleme sa zubima rješavala je Tomaševićeva kolegica Urša Raukar. Nedavno je Tomaševića, ali i svoje bivše kolege, na Facebooku žestoko kritizirao Gordan Maras, koji je problematizirao njegovu odluku o tome da će zbog ušteda ukinuti besplatno parkiranje oko zdravstvenih ustanova.

”Bolesni ljudi i njihove obitelji ne bi trebale biti prve na udaru ušteda. Postoje tisuće Bandićevih uhljeba koji u Gradu i Holdingu i dalje mirno spavaju, ne rade ništa i primaju plaću. Neka se gradonačelnik prvo “primi” njih, a bolesne neka ostavi za kraj. Slažete li se?” poručio je Maras, a zbog mjere njega je reagirala i udruga Obitelj 3plus, koja okuplja roditelje s troje i više djece. Oni su predložili da se prijave na mjeru roditelj-odgojitelj produže do konca iduće godine, a od Grada Zagreba zatražili su da ne odustane od te demografske mjere do njenog uvođenja na nacionalnoj razini. Iz navedene udruge problematizirali su javnu raspravu koju je Grad Zagreb otvorio o prijedlogu odluke da se nove prijave za mjeru roditelj-odgojitelj obustave do 5.rujna 2021.godine.

“Roditelji koji skrbe o troje ili više djece izloženi su većim odgojnim, financijskim, logističkim, vremenskim i organizacijskim izazovima te već obećana mjera itekako može i treba olakšati njihovu svakodnevicu”, tvrdili su iz udruge. Tek što je donekle sanirao probleme s višečlanim obiteljima pred Tomaševićem se pojavio novi problem pa se u medijima počeo problematizirati to što je Grad Zagreb za zbrinjavanje glomaznog otpada odlučio kupiti od tvrtke Lager Bašić i koja se u javnosti problematizirala u jeku afere Vjetroelektrane zbog kaznenog djela davanja mita za trgovinu utjecajem za što su se našli na meti Uskoka.