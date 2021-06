ŠTO ČEKA OSJEČKE SUCE OSUMNJIČENE ZA PRIMANJE MITA? Vekić porekao optužbe, čeka se odluka o istražnom zatvoru

Autor: L.B.

Dan nakon uhićenja triju osječkih sudaca koje je Zdravko Mamić javno optužio za primanje mita, trebalo bi biti poznato hoće li im biti određen istražni zatvor.

Darko Krušlin je ispitan u srijedu navečer u USKOK-u. Kolega Ante Kvesić također je ispitan, dok je Zvonko Vekić u četvrtak ujutro doveden u USKOK.

Nakon ispitivanja njegova je odvjetnica rekla da je Vekić iznosio obranu te da je odbacio sve što mu se stavlja na teret.

S njima je priveden i poduzetnik Drago Tadić. Noć su proveli u policijskom pritvoru na zagrebačkim Oranicama. Svima su prethodno pretraženi domovi i uredi.

Podsjetimo, suce se sumnjiči da su primili ukupno oko 400.000 eura mita od Zdravka Mamića u zamjenu za oslobađajuću presudu u prvom sudskom postupku te za odbacivanje druge optužnice protiv njega. Osim novca, suci su, kako se navodi, primali mito i u obliku ljetovanja i putovanja, kao što je putovanje u Dubai. Sumnja se kako je Tadićeva uloga bila posrednička, a na kaznenoj prijavi su i imena braće Mamić, odbjeglih u BiH, koja bi ih sada mogla i izručiti Hrvatskoj.

Što čeka privedene suce?

Krušlinovo ispitivanje u srijedu je trajalo oko dva i pol sata, nakon čega je njegov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković rekao za N1 :

“Kod Krušlina je problem taj što je on osudio Zdravka Mamića vrlo strogo, vodio taj postupak. Podsjećam da su u ovoj zemlji samo Sanader i Mamić osuđeni u visokoprofilnim spisima. I Krušlin je doživio da u lisicama završi na USKOK-u zbog jedne, moram mu odati priznanje, vrlo spretne manipulacije Zdravka Mamića koji je očito dobro vođen. Mislim da iza cijele priče stoji nekakav pravnički um koji ga vodi kroz sve ovo skupa i koji ima za cilj da se na Ustavnom sudu ukine ta presuda. Međutim, ipak sam uvjeren da na kraju balade suca Krušlina neće uspjeti dovesti u vezu s nekakvim koruptivnim djelom”.

Na pitanje o Mamićevim optužbama s USB sticka rekao je kako je USKOK od kad im je stigao taj USB ispitao niz svjedoka te da misli da su neke od Mamićevih navoda demantirali.









Otvoren put za izručenje braće Mamić?!

Naime, Hrvatska je već prije tražila izručenje Zdravka Mamića, no BiH je to odbila, smatrajući kako za to nisu ispunjene pretpostavke. Obrazložili su kako kazneno djelo za koje se Mamića tereti u Hrvatskoj, u BiH nije kazneno djelo. Međutim, sada su Mamići osumnjičeni za davanje mita, što je kazneno djelo i u toj zemlji.

“Prošli smo tjedan dostavili dokumentaciju Ministarstvu pravde BiH za izručenje Zorana Mamića. Također, sad očekujemo od nadležnih tijela da Ministarstvu pravosuđa, ako smatraju da je to potrebno, dostave zahtjev za izručenje Zdravka Mamića za ovo kazneno djelo zbog kojeg su uhićeni suci”, rekao je ministar Malenica. Dodao je kako su prošlog utorka imali sastanak s ministrom pravde BiH u Sarajevu, gdje su, nevezano za slučaj Mamić, raspravljali o bilateralnom sporazumu o međusobnom izvršavanju kazni.

“Dogovorili smo se da te manjkavosti u sporazumu pokušamo riješiti donošenjem novog sporazuma, pa ćemo s naše strane pokrenuti tu proceduru za izmjene”, istaknuo je.

Tko je četvrti uhićeni, Drago Tadić?

Drago Tadić, pak, koji je uhićen zajedno sa sucima zbog sumnji da je posredovao pri davanju i primanju mita, glasi kao kontroverzni poduzetnik.









Naime, on 2010. bio uhićen zbog sumnje da je pokušao podmititi suce Vrhovnog suda u slučaju Branimira Glavaša. U toj je aferi osuđen na dvije godine zatvora, a sud mu je kaznu umanjio za tri mjeseca. Nekoliko je puta tražio ublažavanje kazne, ali i odgodu odlaska u zatvor. Kada to više nije mogao, pobjegao je naravno u BiH, čije državljanstvo ima. Oni su mu kaznu ublažili za devet mjeseci, nakon čega ju je otkupio za 140.000 kuna. Ni dana nije proveo u zatvoru, a uhićen je prošle godine na granici nakon povratka iz BiH.

Odmah je odveden u pritvor u Osijeku jer od 2019. ima optužnicu za zlouporabe teške 15 milijuna kuna. Izašao je na slobodu uz jamčevinu od 2 milijuna kuna. Bio je i svjedok na suđenju Božidaru Kalmeti, gdje je ublažio iskaz iz istrage. Prije nekoliko mjeseci medijima je rekao kako je ublažio iskaz u Kalmetinu korist jer mu je zauzvrat obećano ublažavanje kazne u slučaju Glavaš.