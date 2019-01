Što ako Tolušićeve ‘fotke’ s prostitutkom nisu montaža: Krije li se u ovim detaljima priča koju su nam prešutjeli?

Niz je pitanja nametnula priča koja se pojavila u hrvatskim medijima, a koja govori o fotomontaži potpredsjednika vlade Tomislava Tolušića koju je pak objavio tjednik Nacional tvrdeći da paraobavještajno podzemlje fotomontažom s prostitutkom, u čijem društvu navodni ministar poljoprivrede šmrče kokain, a kojom se navodno pokušala ugroziti njegova politička karijera. Jedno od pitanja, na koje se u međuvremenu doduše odgovor ponudio jest ono zašto je Nacional uopće objavio fotografije ako su znali da se radi o fotomontaži, no iz njihovih se redova može čuti kako su to učinili baš zato da se ove slike ne bi zloupotrebljavale. Prema tvrdnjama ovoga lista sporne su slike zaprimili od anonimnog izvora, a na fotografiji se vidi muškarac koji sjedi u fotelji, a koji bi trebao predstavljati Tolušića.

Na navodnom Tolušiću sjedi žena crne kose i golih nogu, a ona po svemu sudeći u ruci drži mobitel dok se navodni ministar priprema za ušmrkavanje kokaina. Fotografije otkrivaju i veliko ogledalo u pozadini, a u apartmanu koji je smješten u Srbiji nazire se i hidromasažna kada. Fotografije su prema SOA-i vrlo kvalitetna i sofisticirana montaža. No, nije nepoznanica da dio javnosti u našoj zemlji ima vrlo skeptičan stav prema institucijama pa se među skepticima nametnulo pitanje- što ako situacija nije onakva kakvom nam je nastoje prikazati. Što ako je ministar doista na fotografijama koje su vladajućima dostavljene kao ucjena pa se sada ovom dramatičnom pričom nastoji sanirati eventualna šteta? Dakako, pitanja su to koja ostaju na razini teorije jer valja sačekati institucije da odrade svoj posao. No, zanimljivu teoriju na svojem je fejs profilu o ovoj temi iznijela novinarka Romana Eibl koja je javnosti skrenula pažnju na nekoliko zanimljivih detalja.

“Najnovija, takozvana afera “koka i prostitutka” u meni izaziva nelagodu, ne zato što neki ministar sa strane ševi i šmrče, ni prvi ni zadnji, nego zbog činjenice da je plasirana baš u vrijeme kad Plenkovićeva Vlada najavljuje oštru borbu protiv lažnih vijesti (fake news) čime će vlast stvoriti dodatni prostor za pravosudnu represiju nad medijima i cenzuru (i, dakako, autocenzuru), a sebe učiniti još nedodirljivijom. Meni tzv. afera “koka i prostitutka” izgleda kao uradak iz obavještajne radionice za kojim se poseglo baš s tim ciljem, dakle zbog još jačeg stezanja obruča oko novinarskih sloboda i interpretacija, a ne zbog diskreditacije jednog ministra, koji je osim toga i potpredsjednik Vlade”, tvrdi ova poznata novinarka te postavlja nekoliko pitanja, koja su također intrigantna.

”Zar nije čudno da su svi kontaktirani ministri (Božinović, Bošnjaković, Kuščević…) od ranog prijepodneva, a Nacional se na kiosku pojavio u jutarnjim satima, vrlo spremno i decidirano odgovarali na pitanja o aferi “koka i prostitutka”, kao da su im svi odgovori bili unaprijed servirani na pladnju. Vrlo neuobičajeno, jer isti ti, a i ostali ministri najčešće izbjegavaju ad hoc komentare pred kamerama, osobito na afere koje poteknu sa stranica novina, uvijek se pravdajući da još nisu pročitali tekst, pa prema tome nemaju ništa ni za reći, ili čak ne kažu ni to nego mahnu “sedmoj sili” i protutnje s neizostavnim mobitelom na uhu, “kupujući” vrijeme dok ne postignu sinkronizaciju što i kako odgovoriti”, kaže Eibl. Slova na naslovnici tjednika koji je priču plasirao nisu se ni ohladila, a ministri bez zadrške grakću da je na djelu pokušaj destabilizacije političkog poretka, podsjeća novinarka.

”Takva ministarska promptnost i otvorenost pred kamerama u nas gotovo da je nezabilježena, što dodatno potiče sumnju da je sve umjetno producirano u sasvim posebne svrhe”, napisala je Eibl na statusu na koji se nadovezao i profesor Slaven Letica postavljajući zgodno pitanje. ”Što je Vladi omiljeni spin nego fake news i dezinformacija”, priupitao je među ostalim. A ono što je pak za oko zapelo aktivistu Krešimiru Miletiću, također je ovjekovječio na popularnoj društvenoj mreži.

”Kad SOA dobije navodno sofisticirano krivotvorenu fotomontažu jednog ministra, s prostitutkom u krilu i kokainom, onda se ne krene u analizu fotografije, nego analizu krvi dotičnog ministra.

U obrazloženju da se radi o sofisticiranoj fotomontaži glavni dokaz je to da je Tolušić rekao kako nema taj sat koji mu je na ruci i kako inače nosi špičaste cipele.

Časni sude, vjerujte mi, ja vam nemam takav sat i nosim špičoke, a ne ovakve zaobljene cipele.

Kaj fakat? Pa da, kako da ne, to je taj dokaz da se ipak radi o krivotvorini koja je toliko sofisticirana da ovi koji su navodno toliko sofisticirani nisu mogli te detalje sami uz svu sofisticiranost skužiti.

Pajdo, obuci ti špičaste cipelice i hajde na analizu krvi i pretrage kojima se inače utvrđuje konzumacija droga”, Miletićeva je poruka. Inače, prema napisima navedenog tjednika, da je riječ o montaži istražitelji iz SOA-e otkrili su temeljem niza detalja poput primjerice izgleda Tolušićeve šake, muškarac koji bi trebao predstavljati ministra na ruci nosi sat kojega ovaj navodno ne posjeduje. Agenti su primijetili i dizajn cipela koji odudara od dizajna kakvog Tolušić preferira. No, jesu li to doista dokazi da se radi o fotomontaži? Kako je moguće da şu ti detalji koje su istražili hrvatski eksperti promakli onima koji su kreirali kvalitetnu montažu, te osim toga kako je moguće da su vladajući bez do kraja provedene istrage, u glas i složno prihvatili teoriju Nacionala da se radi o pokušaju destabilizacije?

Vlada je i prema priopćenju koje su pustili u javnost, sa stopostotnom sigurnošću ustvrdila da se radi o krivotvorini koja kompromitira najviši državni vrh, a pritom su pozvali DORH i policiju da se prime posla i otkriju počinitelja. Međutim, što ako se počinitelj krije u njihovim redovima, temeljem čega su vladajući tako sigurni u tu teoriju i istragu koja kako se vidi nije valjano ni počela? Nisam kriv, tvrdili su gotovo svi hrvatski političari i društveni djelatnici kada su se našli u neobranom grožđu, a svi odreda kada se ulove u neugodnim situacijama tvrde da im netko podmeće. Teoriju o podmetanju, koju naravno ne treba odbaciti spominje i Tolušić poznat kao čovjek bez dlake na jeziku. Jasno je rekao kako mu podmeću kriminalci i banda, a koji bi to kriminalci i banda trebali biti ni približno nije objasnio.

Očitovao se o ovoj temi koja je zapalila vladajuće i državni odvjetnik Dražen Jelinić, a prema onome što je rekao čini se kako još ništa po pitanju ove afere nisu niti poduzeli. Sve ovo, u medije je dospjelo baš u periodu kada se najavljivalo da će se okončati istraga u aferi SMS u koju je među ostalima upleten i Tolušićev vozač Blaž Curić.