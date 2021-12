ŠTO AKO ĆE MILANOVIĆ I DALJE IGNORIRATI COVID POTVDE? ‘To bi bio državni udar. Pantovčak nije vojarna’

Autor: Dnevno

U hitnu saborsku proceduru Vlada je uputila izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojima uređuje covid potvrde. Most pak u subotu počinje prikupljati potpise za referendum kojim bi se one ukinule.

Ivan Ćelić iz HDZ-a jutros u emisiji Hrvatskog radija ‘U mreži Prvog’ na upit zašto Vlada tek sada uređuje covid potvrde odgovorio: “Nitko nije očekivao da će određeni čelnici na lokalnoj i državnoj razini pozivati na građanski neposluh i otpor.

Zbog toga se, i javila potreba da se odgovorne osobe novčano sankcionira ako se ne budu pridržavali covid potvrda”.

‘Most je postao sekta kvekera’

Naglasio je kako je Most postao “sekta kvekera” – ljudi koji se protive bilo kakvom autoritetu, a njihovo ponašanje nazvao je jeftinim populizmom.

“To je kao u situaciji kada se dogodi bespravna gradnja u zemljama poput Švedske. Oni uopće nemaju predviđenu sankciju za takvo nešto – jer je to nezamislivo. Nije bilo za očekivati da će neki gradonačelnici i nažalost Predsjednik Republike reći da su covid potvrde fašizam”, rekao je Čelić.

Na upit je li zakon trebalo donijeti prije nego su uvedene covid potvrde ustavnopravni stručnjak Mato Palić smatra da je to faktičko pitanje:

“Moglo se paralelno i jedno i drugo. Procjena je bila da ne treba. Išlo je prvo jedno, onda se pokazalo da bi moglo biti problema u primjeni. I onda se išlo na ovo drugo, odgovorio je dodavši kako nikakva dvotrećinska većina po njegovu mišljenju ne treba za donošenje ovog zakona. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti već postoji kod nas u RH. Donesen je nekad ranije i tijekom ove pandemije je bio mijenjan odnosno dopunjavan, a on spada u kategoriju običnih zakona. Strogo matematički, nije organski zakon. Može biti donesen većinom glasova nazočnih zastupnika, uz uvjet da je nazočna većina od polovice. Sabor ima 151 zastupnika, 76 je natpolovična većina, a 39 bi onda bila dostatna većina. To je matematički i teoretski tako, a u praksi uvijek bude više”.

Što ako Milanović ne odustane od stava o covid-potvrdama u svom uredu? ‘To je državni udar’

“Doći će Inspektorat u dosta nezgodnu situaciju. Ako se to obistini, to vam je po nekoj definiciji državni udar. Dakle, to je korištenje vojske, i njega kao osobe koja je po slovu Ustava vrhovni zapovjednik na način da zabranjuje, dakle da on prenosi naredbu gospodinu Hranju, a onda on vojnicima, da ne puste nikoga u Pantovčak. To nije vojni objekt. To nije vojarna. I ukoliko se to obistini, možemo reći da imamo predsjednika države koji, koristeći svoje ovlasti, jako dvojbeno s aspekta i zakonitosti i ustavnosti, je osoba koja po Ustavu skrbi za usklađeno i stabilno djelovanje tijela državne vlasti, zapravo podriva ustavni poredak države Hrvatske”, rekao je Palić.