STJEPAN I MIROSLAV TUĐMAN: Danas su dali posve suprotne izjave o Kolindi i Škori!

Autor: Z.G./Dnevno.hr

STJEPAN

Reporter televizije N1 Elvir Mešanović na zagrebačkom Mirogoju razgovarao je sa sinom Franje Tuđmana, Stjepanom Tuđmanom.

Pitao ga je zašto na predstojećim predsjedničkim izborima ne podržava kandidatkinju Hrvatske demokratske zajednice Kolindu Grabar-Kitarović nego Miroslava Škoru.

“A zašto mislite da on nije i kandidat HDZ-a?”, odgovorio je protupitanjem.

Upitan smatra li da je Andrej Plenković izdao HDZ, kazao je:

“Ne mislim tako nešto.”

Podsjetimo, Stjepan Tuđman se u nedjelju pojavio na Škorinom predizbornom skupu.

Upitan za motive dolaska, Tuđman je rekao kako je došao dati potporu Miroslavu Škori jer smatra da je on najkvalitetniji kandidat. ‘Ima najjasniji program te konkretno govori o onome što želi i što treba mijenjati. Posebno mi se sviđa što neka ključna pitanja želi staviti na referendum kako bi o njima narod odlučio’, rekao je Tuđman za Jutarnji list.

MIROSLAV

Brat bivšeg hrvatskog predsjednika Miroslav Tuđman otkrio je tko je njegov favorit za poziciju predsjednika/predsjednice Republike te što misli o Miroslavu Škori.

“Mi smo imali taj jedan period detuđmanizacije za koju se pokazalo da je bila na štetu hrvatskog razvoja. Jedan dio ovih koji govore o suverenistima su oni koji u Bruxellesu nemaju pojma. Neovisno jesmo li ili nismo u Europskoj uniji, postoje zakoni, pravne norme i standardi koje, ako želimo biti čimbenik na sceni, moramo pratiti”, kazao je Tuđman uvodno.

Nije htio komentirati izjavu svog brata Stjepana Tuđmana koji je našem novinaru kazao “Tko kaže da Miroslav Škoro nije i kandidat HDZ-a?”.

“Što moj brat misli iskreno rečeno ne znam, ali svatko od nas ima slobodu mišljenja. Ono što ova Vlada vodi je jedna politika kojoj svatko od nas može naći zamjerke, ali mislim da do sada nitko nije predložio bolju politiku. Treba poći od činjenice da je Plenković predsjednik HDZ-a i da se HDZ poziva na načela Franje Tuđmana”, rekao je Tuđman.

Upitan koga vidi na poziciji predsjednika/predsjednice Republike, ističe: “Posao predsjednice ili predsjednika Republike zahtijeva određena znjanja, umijeća, poznavanje situacije, a mislim da je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović jedina koja to ima. Svi ostali kandidati nemaju to iskustvo i to znanje da bi uspješno mogli voditi državu”.

O izjavama Miroslava Škore koji je kazao kako je Andrej Plenković izdao HDZ i Tuđmana kaže: “Niz tih izjava koje dolaze sa svih strana traju 24 sata i za mene nemaju neko značenje. Gospodin Škoro, nemam ništa protiv njega, ali ona se mora odlučiti kandidira li se za predsjednika Republike ili da sređuje stvari u HDZ-u”.