STIŽU PUPOVČEVI ‘PLAĆENICI’: Evo kako ih dovlači na izbore za Europski parlament!

Autor: Marin Vlahović

Portal “banija.rs”, objavio je vijest o gostovanju Milorada Pupovca u Beogradu. Riječ je o portalu koji redovito prati aktivnosti SNV-a i SDSS-a u Hrvatskoj. Tu ništa ne bi bilo sporno, da ovaj medij – kako virtualno, tako i sadržajno – ne pripada Republici Srbiji. To je vidljivo iz same domene “rs”, umjesto “hr”, čime se Banija, de facto, virtualno pripaja Republici Srbiji. Također, svojatanje “Banije”, odvija se na nekoliko razina. Prije svega, “Banijcima” se proglašavaju stanovnici Banije srpske nacionalnosti, dok se o Hrvatima, u tom kontekstu, praktički ne govori. U povodu novog dolaska Milorada Pupovca u Beograd održano je “12. Banijsko veče”, koje organizira “Zavičajno udruženje Banijaca, potomaka i prijatelja Banije” iz Beograda.

Milorad Pupovac iskoristio je ovaj posjet u svrhu predizborne kampanje za Europski parlament. To je jasno rekao na spomenutoj večeri i okupljanju u Beogradu. Pupovac ove izbore vidi kao povijesnu priliku za ulazak predstavnika Srba iz Hrvatske u Europski parlament.

“Trebali bismo vašu podršku da napravimo nešto što u Hrvatskoj gotovo nitko ne misli da možemo napraviti – da Srbi iz Hrvatske u vaše ime, u ime svih Srba koji su ostali živjeti u Hrvatskoj, Srba koji su izbjegli, Srba koji su iz drugih razloga otišli u treće zemlje, kao i svi Srbi, gdje god živjeli u Bosni, Republici Srpskoj, Republici Srbiji, Crnoj Gori imaju svoj glas u Europskom parlamentu. Mi mnogo slušamo o onome što Europa govori o nama Srbima, ali prilike da oni čuju što mi imamo reći o sebi, o onima s kojima živimo, što mi imamo reći njima samima nemamo mnogo”, izjavio je Pupovac pred okupljenim Srbima, što je prenio i portal “banija.rs”.

U vrijeme izbora, uvijek se iznova postavlja pitanje participacije građana koji ne žive u Hrvatskoj. Dio medija i javnosti smatra da bi se dijaspori trebalo oduzeti pravo glasa. Zanimljivo, iz istih krugova rijetko kada čujemo kritike o autobusima iz Srbije koji organizirano dolaze na glasačka mjesta. Tim biračima, koji godinama ne žive u Hrvatskoj, netko plaća prijevoz, pa i druge troškove, što je uistinu eklatantan primjer kršenja izbornog zakona. Bivši ministar MUP-a iz redova MOST-a, Vlaho Orepić, pokušao je uvesti neki red u biračke popise, ali je njegova inicijativa politički zaustavljena. S obzirom na to da je SDSS dio vladajuće koalicije, Milorad Pupovac opet ima odriješene ruke za masovno dovođenje glasača iz Srbije. Uostalom, on to i ne krije, već javno obećava. Štoviše, pokušava povećati broj glasova SDSS-a time što poziva sve Srbe koji imaju bilo kakve veze s Hrvatskom da pribave potrebne dokumente i glasaju na izborima. Naravno, obvezuje im se pomoći u organizaciji dolaska na glasačka mjesta u Hrvatskoj, što znači da će i na ove europske izbore masovno doći glasači iz Srbije. Prilikom govora na 12. Banijskoj večeri, Pupovac je Srbima dao sljedeće naputke.

“I zato sam htio pozvati sve vas koji na bilo koji način imate veze s Hrvatskom, koji imate dokumente, da se pridružite, da se priključite. Svi koji imate dokumente s adresom u Hrvatskoj, dođite na glasanje. Učinit ćemo sve da to bude organizirano. Vi koji imate dokumente s adresom u Srbiji odite na glasanje, gdje ćete biti na biračkom popisu, a vi koji imate samo pasoš ili samo dokument o državljanstvu, registrirajte se do 15. ovoga mjeseca. Znate što, kao i vi, i ja i svi mi koji smo ostali živjeti u Hrvatskoj mnogo smo stradavali. Mnogo smo toga izgubili, ajmo sada nešto napraviti zajedno, nešto dobiti za sebe i jednu pobjedu zajedno izvojevati. Ja mislim da je to naša zadaća. Zadaća je svih nas, zadaća u ime svih onih koji smatraju da je ono što je ostalo da se riješi i kod stanova i kod obnove i kod mirovina, i kod infrastrukture, da to rješavamo ne samo odavde, ne samo iz Sabora, nego da to rješavamo i s mjesta s kojih se to može jednako efikasno čuti”, poručio je “Banijcima” Milorad Pupovac.