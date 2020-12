STIŽU PROPUSNICE! Otkrile su veliku Hrvatsku slabost: Što o njima morate znati?

Famozne propusnice su se vratile u sklopu novih mjera koje je predstavio premijer Andrej Plenković tvrdeći da će se i njima naša zemlja upustiti u borbu s pandemijom koronavirusa.

S obzirom na dramatične razmjere drugog vala pandemije taj je potez posve razumljiv, tvrdi naš sugovornik blizak Plenkoviću pa nudi logično objašnjenje.

”Ograničiti će se kretanje, a to znači i manju mogućnost za širenje virusa”, kaže naš sugovornik te naglašava da će se ovoga puta izdavanju propusnica pristupiti pažljivije i studioznije. Da to doista i mora tako biti jasno je i iz prvog vala pandemije kada su propusnice za kretanje među županijama bile potrebne sve od konca ožujka pa do sredine svibnja. Trajalo je to oko mjesec i pol dana, a premda Hrvatska ima oko četiri milijuna stanovnika, u tom je razdoblju izdano preko dva milijuna propusnica. Propusnice su u tom proljetnom periodu otkrile problematiku ustroja lokalne uprave i samouprave u zemlji s preko 500 gradova i općina.

Problemi su u tom periodu bili vidljivi u svakodnevnom životu običnog puka koji iz jednog mjesta u drugo bez posebne dozvole vlasti nije mogao u poštu, banku ili trgovinu. Nedaće su ovo koje su zadesile uglavnom ruralne i manje sredine pa se tako s jednog kraja Zagreba bez problema moglo doći na drugi dok se primjerice iz sela oko Požege nije moglo doći do grada kako bi se namirile osnovne životne potrebe stanovništva. Kako bi sve to izbjegli vladajući su sada nešto detaljnije razradili pravila koja se odnose na propusnice.

Prije svega treba znati da zabrana zabrane kretanja među županijama na snagu stupa sljedeće srijede, točnije 23. prosinca, a potrajati će sve do 8. siječnja naredne godine. Kako je objasnio ministar Božinović propusnice neće trebati osoblju nužnom za održavanje prometa i opskrbu, one neće biti potrebne niti onima koji pružaju medicinsku i veterinarsku zaštitu, komunalce, zaštitarske službe, pacijente koji zahtijevaju medicinsku njegu, zabrana kretanja ne odnosi se niti na novinare, a osim toga izuzeti su i oni koji putuju na posao.

Važno je napomenuti da se propusnice ne odnose na Grad Zagreb i Zagrebačku županiju. Božinović je tijekom izlaganja jasno naznačio da se ovdje ne radi o uvođenju propusnica već je riječ o odluci o zabrani kretanja, a propusnice bi trebale služiti samo za neodgodiva putovanja i nužne službe. Zabrana kretanja odnosi se i na one koji su koronu već preboljeli, a propusnice će pak kao i do sada izdavati županijski stožeri.

U iznimnim situacijama propusnice može izdati i Ravnateljstvo civilne zaštite, a Božinović je također naglasio kako će u nekim situacijama o propuštanjima građana kroz županije odluke donositi policija na terenu. Osobe koje u trenutku stupanja na snagu odluke o izdavanju propusnice budu u nekoj drugoj županiji moći će se u bilo kojem trenutku vratiti natrag u svoju županiju, a Božinović je progovorio i onima koji imaju rezervirane smještaje u drugim županijama. Oni će na rezervirane lokacije moći otići ukoliko imaju uplaćene rezervacije. Na konferenciji za tisak nije precizirano hoće li za odlazak do vikendice građani moći dobiti propusnicu ako se ona nalazi u drugoj županiji niti se u dokumentu o mjerama detaljnije precizira što s ljudima koji se nalaze u takvim situacijama.