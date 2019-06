STIŽU NOVA UPOZORENJA ZA TOPLINSKI UDAR: Za sutra izdan crveni alarm, evo kad će osvježenje

Autor: Dnevno

Već nekoliko dana stručnjaci upozoravaju da Europu čeka temperaturni pakao. U velikom dijelu kontinenta mogli bi biti srušeni toplinski rekordi, pa tako i u Hrvatskoj. Bit će zaista opasno zadržavati se vani.

Vrhunac toplinskog vala očekuje se sutra i u petak. Na području od Španjolske do Poljske prognoziraju se temperature od 35 do 40 stupnjeva Celzijevih što je od 11 do 17 stupnjeva više od uobičajenih. Na nekim mjestima bit će i toplije, posebice u gradovima u kojima zbog asfalta i betona efekt “toplinskog otoka” dodatno povećava temperature.

Sutra će za središnju Hrvatsku biti upaljen crveni alarm upozorenja na vrućine. Sjeverno primorje bit će pod narančastim, dok će ostatak zemlje biti pod žutim alarmom.

Nazvali smo i pitali je kakvo stanje će biti u Hrvatskoj. Kaže kako ne vjeruje u rušenje većih rekorda, eventualno tek nekih lokalnih.

“Zaredali su se topli lipnji. Teško da će se srušiti rekordi poput onog u Kninu gdje je 2003. izmjereno 39,3 stupnjeva ili u Splitu kad je 2006. izmjereno 38,1 stupnjeva. Teško da će temperature ići do 40 Celzija”, kaže Dunja Mazzocco Drvar o mogućim toplinskim rekordima.

“Zagreb. Toplinski rekord u glavnom gradu datira još iz 1950. kad je izmjereno 37,6 stupnjeva. Za Zagreb je za sutra izdan crveni alarm upozorenja na toplinske valove. Ne mogu reći sa sigurnošću, ali moguće je rušenje tog rekorda”, kazala je Mazzocco Drvar.

Najgore će biti u Karlovcu, Pazinu i Kninu.

Državni hidrometeorološki zavod za sutra je objavio upozorenje za toplinske valove na području Hrvatske.

Za područje Zagreba izdan je crveni alarm, odnosno vrlo velika opasnost od vrućina. U većini ostalih velikih gradova na snazi će biti narančasti alarm, koji predstavlja veliku opasnost od toplinskih valova.

U petak stiže osvježenje.

“Već u noći na petak na sjeverozapadu zemlje moguće je nevrijeme koje će sniziti temperature. U petak će biti puno ugodnije”, dodala je Mazzocco Drvar.

Ovaj veliki predsezonski toplinski val dijelom uzrokuju dva snažna sustava visokog tlaka. Jedan je blizu Grenlanda, a drugi iznad sjeverne i središnje Europe. Kad se u sljedećim danima povežu, blokirat će sustav niskog tlaka južno od njih koji bi Europi donio hladniji zrak. Ta dva sustava u kombinaciji s hladnijim područjem niskog tlaka iznad mora usmjerit će “španjolski oblak” iznad kontinentalne Europe i Velike Britanije. Područje vrućeg zraka iz pustinja u Španjolskoj i Sahari raširit će se Francuskom, Velikom Britanijom i Njemačkom te rezultirati temperaturnim rekordima i jakim olujama. U nekim područjima vrućina će biti pojačana inačica onoga što je već zabilježeno, ali u drugima će doći kao šok.

Lipanj je dosad bio topao u istočnoj i središnjoj Europi, dok je u zapadnim dijelovima kontinenta bilo i hladnije nego što je uobičajeno. Njemačka može očekivati jedno od pet najtoplijih razdoblja u lipnju u povijesti, no vrućine u zapadnijim dijelovima odskaču od dosadašnjih obrazaca.

Vrhunac vala tek stiže

Ovaj toplinski val povezan je sa stagnantnim područjem visokog tlaka koji je odgovoran i za veliko topljenje na Grenlandu sredinom lipnja. I to topljenje i val vrućine povezani su s “blokirajućim uzorkom” koji se sastoji od velikih i tromih područja visokog tlaka na sjevernim geografskim širinama koji se mogu zadržati na jednom mjestu i uzrokovati ekstremne vremenske uvjete. U svijetu koji se sve više zagrijava takve pojave su sve češće.

Iako će posljednji toplinski val dosegnuti vrhunac krajem tjedna, vremenski uvjeti topliji od normalnog vjerojatno će potrajati u zapadnoj i središnjoj Europi. Ponešto hladniji zrak može se trenutačno očekivati u nordijskim zemljama i Aziji.