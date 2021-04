STIŽU NAM JEFTINIJI RAČUNI ZA STRUJU? Novi zakon donosi promjene na tržištu, a stručnjaci objašnjavaju koliko bismo mogli uštedjeti

Autor: Andrej Jelušić

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja pripremilo je novi Zakon o tržištu električne energije koji donosi razne promjene, piše Večernji list.

Primjerice, Hrvati će moći kupovati struju od opskrbljivača iz bilo koje zemlje članice EU, ali i drugi stanovnici Unije moći ugovarati s HEP-om opskrbu električnom energijom.

Sloboda izbora

Sloboda kupovanja struje iz bilo kojeg dijela Unije dio je slobode koje su građanima EU zajamčene Ugovorom o funkcioniranju Unije. Upravo radi poticanja tržišnog natjecanja i osiguranja opskrbe električnom energijom po najkonkurentnijoj cijeni, potrebno je omogućiti prekogranični pristup novim opskrbljivačima električnom energijom iz različitih izvora energije te novim pružateljima usluga proizvodnje, skladištenja energije i upravljanja potrošnjom.

Tako novi zakon uklanja nepotrebne prepreke na tržištu električne energije glede ulaska na tržište, rada na tržištu i izlaska s tržišta električne energije.

HEP uvjerljivo prvi

U Hrvatskoj trenutno ima sedam opskrbljivača električnom energijom, a to su redom Energia Gas and Power, GEN-I Hrvatska, HEP-Elektra, HEP-Opskrba, MET Croatia Energy Trade, Petrol i E.ON Energija. Najveći udio imaju HEP-Opskrba i HEP-Elektra, i to više od 90 posto godišnje opskrbe.

Novi zakon propisuje da računi za električnu energiju osim podataka o potrošnji i troškovima, trebaju sadržavati i druge informacije koje krajnjim kupcima mogu pomoći da usporede svoj trenutačni ugovor s drugim ponudama. Kao primjerice redovitu dostavu točnih informacija o obračunu koje se temelje na stvarnoj potrošnji električne energije, uz pomoć pametnih brojila.

Krajnji kupci bi trebali imati pristup fleksibilnim aranžmanima za stvarno plaćanje svojih računa, a to nije moguće bez ulaganja i modernizacije distribucijskih mreža. To pak znači uvođenje naprednog sustava mjerenja kojikupcima omogućavaju točne povratne informacije o potrošnji ili proizvodnji energije u gotovo stvarnom vremenu, kao i bolje upravljanje potrošnjom.









Novim zakonom regulira se da krajnji kupac mora imati jasne uvjete ugovora s opskrbljivačem te mu se u idućem petogodišnjem razdoblju omogućava promjena opskrbljivača unutar 24 sata.

Pametna brojila

Uz to, opskrbljivači moraju pripremiti besplatan alat kojim će biti dostupna usporedba cijena usluga na tržištu kako bi krajnji kupci mogli izabrati za njih najpovoljniju mogućnost.

Stručnjaci tvrde kako bez pametnih brojila navedeno u novom zakonu nije moguće realizirati. Objašnjavaju i da će krajnji kupac moći s jednim opskrbljivačem sklopiti ugovor za više mjernih mjesta, pa ako ima primjerice stan i vikendicu, moći će imati jedan ugovor i dva obračunska mjerna mjesta.

Smatraju kako je utjecaj opskrbljivača na račun je nešto iznad 40 posto iznosa te ako opskrbljivači snize cijenu 10 posto, to će nama kupcima biti četiri posto niži iznos cijelog računa. No, kupci nisu iskazali volju, a to je dijelom zato što je cijena električne energije relativno niska.