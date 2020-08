Stiže velika promjena vremena: Temperatura će pasti, očekuju se oluje i grmljavinska nevremena

Autor: Zlatko Govedić

Meteorolog mr. sc. Dragoslav Dragojlović prognozirao je vremenske uvjete za HRT: “U ponedjeljak će još, kao i prethodnih dana, na istoku Hrvatske biti pretežno sunčano i vruće, u drugom dijelu dana u zapadnim krajevima uz umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 19 °C, a najviša dnevna između 32 i 34 °C.

Malo manje toplo bit će tijekom dana u središnjoj Hrvatskoj, uz djelomice sunčano vrijeme. Uglavnom u drugom dijelu dana uz postupan porast naoblake povremeno će biti kiše, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, osobito prema večeri. Vjetar većinom slab sjeverni.

Na sjevernom Jadranu i u gorju postupno naoblačenje. Kiše, često u obliku pljuskova s grmljavinom može biti već prijepodne, a poslijepodne i navečer pljuskovi ponegdje mogu biti i izraženiji. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18 °C, a uz obalu noć će biti topla s temperaturom između 23 i 26 °C. Najviša dnevna od 26 do 29 °C, na moru od 30 do 33 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće. Prema večeri postupno naoblačenje pa na sjevernom dijelu ponegdje može biti pljuskova i grmljavine. Puhat će slabo i umjereno, prema otvorenom moru mjestimice i jako jugo, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura od 19 do 21 °C, na moru između 24 i 26 °C, a najviša dnevna uglavnom od 31 do 35 °C.

Na jugu Hrvatske će biti najviše sunčana vremena. Puhat će većinom umjereno jugo. Noć će biti topla, a dan većinom vruć, uz najvišu dnevnu temperaturu zraka od 29 do 33 °C.”

Do četvrtka promjenljivo i svježije, pa stabilnije i toplije

“U noći na utorak i tijekom utorka pljuskovi će se proširiti na cijelu unutrašnjost, a ponegdje može biti i jače izraženog nevremena. Osjetno će osvježiti. U srijedu većinom oblačno s kišom, a bit će i još malo svježije. U četvrtak promjenljivo, još ponegdje s kišom. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

I duž obale će u noći na utorak i u utorak biti pljuskova s grmljavinom, ponegdje i izraženijih, praćeni obilnijom oborinom. U srijedu i četvrtak još mjestimice kiša. U utorak će na sjevernom dijelu zapuhati bura koja će se u srijedu proširiti na cijelu obalu, a u četvrtak će oslabjeti. Posvuda će osvježiti.”, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.