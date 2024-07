Stiže velika promjena, stručnjaci upozoravaju: ‘Večeras će se formirati intenzivne olujne stanice’

Autor: F.F

U petak je vladalo sunčano i vruće vrijeme, što je karakteriziralo dugotrajni toplinski val koji traje od početka srpnja. No, s dolaskom vikenda, taj val će popustiti, prvo u unutrašnjosti zemlje u subotu, a zatim i na Jadranu u nedjelju. Naime, iako u blizini Hrvatske nema prizemnih frontalnih sustava, s područja sniženog tlaka zraka na zapadu dolazi vlažan i nestabilan zrak u višim slojevima atmosfere.

Subota će donijeti promjenjivo oblačno vrijeme na istoku zemlje, s mogućim pljuskovima i grmljavinom već ujutro, dok će glavnina padalina stići poslijepodne. Ti pljuskovi mogu biti izraženiji i praćeni pojačanim vjetrom. Umjeren sjeveroistočnjak će puhati, a temperature će se kretati oko 30 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj bit će vrlo toplo, s temperaturama od 25 do 29 stupnjeva. Očekuje se promjenjiva naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, osobito izraženi već tijekom noći na sjeveru, dok će se drugdje pojaviti u subotu poslijepodne. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, prema HRT-u.

Ostaje toplo

Zapadni dijelovi zemlje će također doživjeti izražene pljuskove s grmljavinom u prvom dijelu subote, dok će duž obale biti mogućnosti i nevremena s olujnim udarima vjetra. Poslijepodne će biti sunčanije. Umjeren sjeveroistočnjak će puhati, dok će na moru, nakon bure, puhati umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature će se kretati od 23 do 26 stupnjeva, a na moru od 28 do 31 stupanj.

U Dalmaciji će biti većinom sunčano, ali nešto manje vruće nego prethodnih dana, s temperaturama od 32 do 34 stupnja. Pljuskovi i grmljavina su najvjerojatniji u unutrašnjosti, ali se ne mogu isključiti ni na obali i otocima. Poslijepodne će zapuhati umjeren do jak maestral i jugozapadnjak.

Najmanja vjerojatnost za pljuskove u subotu je na jugu zemlje, gdje će dan proteći uz obilje sunca te dnevnu izmjenu bure i smorca na malo do umjereno valovitom moru. Temperature će biti visoke, od 32 do 34 stupnja.

Oprez do subote ujutro

No, prije toga Hrvatsku bi moglo zateći poprilično nevrijeme. Na Facebook stranici Neverin objavljena je snimka naoblaka koji se kreću prema Lijepo našoj: “U posljednjim satima sve više naoblake se kreće prema našim krajevima. Već u noći nam stiže promjena vremena”, pišu.



Centrometeo pak upozorava da svi moraju biti na oprezu do subote ujutro:









“Maksimalna pažnja u ovim satima i do jutra subote 20. srpnja, vjerojatno je formiranje nekih vrlo intenzivnih olujnih stanica u pitanju. Pazite se. Nije vremenska prognoza, niti upozorenje, to je samo čitanje modela”, napisali su.

Stabilnija nedjelja

Nedjelja će donijeti stabilnije vrijeme, no izraženi i rasprostranjeni pljuskovi s grmljavinom ponovno se očekuju u ponedjeljak. Ipak, poneki pljusak ili malo kiše nisu isključeni ni tijekom stabilnije nedjelje i utorka. Od ponedjeljka će puhati umjeren sjeveroistočni vjetar, a dnevne temperature će biti oko prosječnih vrijednosti.

Na moru će u ponedjeljak biti nestabilno, no pljuskovi i grmljavina neće biti česti kao na kopnu te bi mogli zaobići neke dijelove obale. Nedjelja i utorak će biti pretežno sunčani i uglavnom suhi. Na sjeveru će puhati bura, dok će u Dalmaciji prevladavati maestral. Vrućine će biti podnošljivije nego proteklih dana.