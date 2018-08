Stiže novi pakao za Plenkovića: Šok kojeg ne sluti

Iskazi koje su Martina Dalić, Ante Ramljak i Zoran Besak dali Uskoku, a koji su procurili u medije opasno su uzdrmali poziciju premijera Andreja Plenkovića, koji je očito tek kratkoročno odričući se sada već bivše ministrice gospodarstva pomislio da se može eliminirati iz priče o Agrokoru. Nije nepoznanica da su Dalić i Plenković surađivali ne samo po pitanju Agrokora, već i u bezbroj drugih tema koje su se doticale gospodarstva, a premijer je potpredsjednici svoje Vlade silno vjerovao, što se očito danas profilira kao gadna pogreška.

Realno, samo bi naivac mogao pomisliti da se bilo što u Plenkovićevoj vladi, a osobito ovako ozbiljan proces kao što je to Agrokor moglo odviti bez njegova uplitanja, uostalom on sam svojedobno se hvalio kako je lex Agrokor, pa i samo spašavanje Agrokora najveći uspjeh njegove vlade, koji bi se kako za sada stvari stoje mogao proklamirati u njegov najveći neuspjeh i pogrešku koja bi ga mogla skupo stajati, jer sa ljagom koju ovih dana na njega stavljaju transkripti svjedočenja bivše ministrice ne samo da će teško opstati na čelu Vlade već se u pitanje dovodi i njegova inozemna karijera. Martina Dalić sasvim sigurno nije tek jedna u nizu bivših političarki, ona nije jedna od onih koje će dopustiti da padnu u zaborav, niti će olako pristati na vlastiti potom, što uostalom potvrđuju i transkripti o kojima unazad nekoliko dana bruji hrvatska javnost.

Brujat će javnost u rujnu još više jer za tada se očekuje knjiga bivše ministrice, u kojoj će otkriti svoju verziju priče o Agrokoru te time osvjetlati vlastitu poziciju. Dalić bi u tome slučaju mogla iznijeti i niz neugodnosti za mnoge članove HDZ-ove vrhuške, a samim time u nezavidnu poziciju dovest će i Plenkovića. Ne čini to Dalić radi potrebe za moralnim dokazivanjem u javnosti, jer ona nije taj tip političara koji ima potrebe dodvoravati se javnosti, niti je politika ono od čega živi, njen je cilj izvući se iz situacije oko Agrokora pod svaku cijenu te potvrditi kako nije radila ništa bez premijerove dozvole i sudjelovanja, Dalić prema tvrdnjama izvora bliskih bivšoj ministrici i danas drži da je napravila dobar posao, a premijeru zamjera što je se olako odrekao.

Ona sama nema nikakvih dvojbi oko angažmana tima s kojim je kreirala lex Agrokor, no sporno joj je što se Plenković izuzima iz ove priče, prebacujući neizravno na njezina pleća svu odgovornost. Ujedno, postalo je iz njenog svjedočenja više nego jasno kako je i ministar financija Zdravko Marić onaj koji je u paketu s njome trebao napustiti vladajući brod, no on je učinio suprotno, lagao je javnost, ali i Povjerenstvo za spriječavanje sukoba interesa, jer suprotno njegovim tvrdnjama u više je navrata sudjelovao na sastanku u Agrokoru. Obmanjivao je javnost i Davor Božinović svjedočeći pred spomenutim Povjerenstvom, a upravo je on taj na čiju je preporuku Dalić ušla u vladu te njemu svojevrsno odricanje najviše zamjera.

Iako je iz njenog iskaza sve više, manje jasno nejasno je tko je angažirao odvjetnika Šavorića, u javnosti se jedno vrijeme spominjala njegova povezanost i bliskost s premijerom Plenkovićem, no on sam u ovoj se priči ponaša kao da ga se sve što se dogodilo ne tiče previše, jer kako je kazao Agrokor je za njega završena priča. Ipak, imajući u vidu sve aktere ove priče, ali i sve obmane koje je sve teže skriti, doima se da je ova priča miljama daleko od završene. Štoviše, čini se da je priča tek otvorena te da će premijer morati progovoriti o potencijalnoj netransparentnosti, a to su kako se za sada doima po njega izrazito neugodna pitanja.