STIŽE NAGLA PROMJENA VREMENA: Meteorolozi najavili kišu i olujni vjetar

Autor: Z.G./Dnevno.hr

U ponedjeljak stiže pogoršanje vremena, a to će se najviše odraziti u snažnom i olujnom vjetru u mnogim krajevima zemlje, najavljuje meteorolog Dragoslav Dragojlović u vremenskoj prognozi na HRT-u. Osim vjetra, i oblaka će diljem Hrvatske biti više nego tijekom vikenda, a mjestimične kiše u ponedjeljak prijepodne uglavnom na sjevernom Jadranu i u gorju, kasnije i u mnogim drugim krajevima.

U nastavku tjedna vrijeme će, piše, i dalje biti promjenjivo, povremeno uz uglavnom malo kiše, češće u kopnenom području, gdje je moguća i poneka snježna pahulja, osobito u gorju u drugom dijelu srijede. Vjetar će u većini unutrašnjosti biti slabiji nego u ponedjeljak, ali će na Jadranu i sljedećih dana povremeno biti jak, mjestimice i olujan, i to ne samo jugozapadni i jugo nego gdjekad i bura.

U ponedjeljak prijepodne u Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano. Poslijepodne oblačnije, a krajem dana mjestimice kiša. Bit će vjetrovito, uz umjeren i jak jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 5 °C, a najviša dnevna između 14 i 16 °C.

I u središnjoj će Hrvatskoj biti iznadprosječno toplo te promjenjivo oblačno i vjetrovito. Poslijepodne i navečer ponegdje će biti kiše. Puhat će umjeren i jak, u višim predjelima na udare i olujan jugozapadnjak.

Na sjevernom Jadranu i u gorju većinom oblačno i vjetrovito. Povremeno će biti kiše, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjeren i jak, mjestimice na udare i olujan jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 4 °C, uz obalu između 9 i 12 °C. Najviša dnevna uglavnom između 10 i 14 °C.

U Dalmaciji promjenljivo oblačno, ponegdje s kišom. Puhat će umjereno, prema otvorenom moru i jako jugo, pri čemu će more biti umjereno valovito i valovito. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 3 °C, uz obalu između 9 i 12 °C, a najviša dnevna uglavnom od 13 do 16 °C.

Podjednako relativno toplo i na jugu Hrvatske, u pritom djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Uz povremeno više oblaka mjestimice će biti kiše. Puhat će umjereno i jako jugo i južni vjetar

U nastavku tjedna promjenjivo…

U utorak u unutrašnjosti djelomice sunčano, još ponegdje uz malo kiše i slabljenje vjetra. U srijedu većinom oblačno, u početku s kišom, a zatim uz pad temperature zraka mjestimice susnježicom i snijegom, kojeg može biti i u nizinama. U četvrtak razvedravanje, a u petak novo naoblačenje s oborinama.

Na Jadranu u utorak djelomice sunčano i uglavnom suho, a u srijedu promjenjivo oblačno s kišom, koja mjestimice može biti i obilnija. U četvrtak barem djelomice sunčano. U petak novo naoblačenje s kišom. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak i jugo, a u srijedu će prema kraju dana na sjevernom dijelu zapuhati bura, koja će u četvrtak oslabjeti, a u petak ponovno prolazno pojačati.