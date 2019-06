Stiže ljeto! Pripremite se za ekstremne vrućine, temperature će rasti i do 50 stupnjeva!

Autor: Dnevno

Nakon jako svježeg, gotovo jesenskoga svibnja ušlo su u prvi ljetni mjesec, a od kojeg se očekuje bude pravi ljetni i s vrlo malo ili nimalo kiše. Već će idući nadolazeći vikend biti poprilično topal i ljetno ugodan, prema prognozi DHMZ

Sunčano vrijeme u narednim će danima podignuti temperaturu: na obali će se do vikenda popeti do 27 stupnjeva, a u Slavoniji čak i do 30.

A ljeto koje je pred nama donijet će kako su već i prognostičari najavljivali vrlo visoke temperature, čak i iznad prosjeka za sva tri ljetna mjeseca, lipanj srpanj i kolovoz.

Dugoročna prognoza Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) otkriva da će ljeto pred nama u našim krajevima biti iznadprosječno toplo. Na osnovu podataka prikupljenih od početka 1980-ih naovamo te uzevši u obzir globalno zatopljenje i klimatološke poremećaje poput El Nina, izračunata je velika vjerojatnost za premašivanje prosječnih temperatura u narednim ljetnim mjesecima na području Balkana, obale Crnog mora te Izraela i Libanona. Temperature će u toj zoni dosegnuti i 50 stupnjeva Celzija, prenosi Slobodna Dalmacija

Dakle, prema sezonskoj prognozi DHMZ-a za ljeto 2019. (klimatološko ljeto – lipanj, srpanj, kolovoz), predviđa se iznadprosječno toplo uz veliku vjerojatnost ostvarenja prognoze. Pritom je u srpnju i kolovozu moguće veće pozitivno odstupanje srednje mjesečne temperature od prosjeka. Uz pozitivnu anomaliju temperature ne može se isključiti mogućnost pojave toplinskih valova, odnosno niza dana kada vrućina može loše utjecati na zdravlje. Prognoza takvog događaja ne može se dati na sezonskoj skali, već tijekom ljeta valja pratiti službene vremenske prognoze za kraće razdoblje (nekoliko dana unaprijed, najviše tjedan) koje će, bude li potrebno, sadržavati upozorenje na vrućinu. Isto tako mogući su mjestimični prodori hladnog zraka (npr. prolaskom hladne fronte), odnosno kraća razdoblja s temperaturom oko ili čak nižom od uobičajene za ljetne mjesece, stoji na stranicama DHMZ-a