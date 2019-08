STIŽE DRUGA STRANA PRIČE IZ KNINA! ‘Znate li što se navečer radi u kafiću Borisa Petka?’

Cijela se Hrvatska jučer sjatila u malo mjesto pored Knina-Uzdolje, zbog Borisa Petka i huliganskog napada u njegovome kafiću. “Napali su me, jer sam Srbin”, zavapio je on, dodajući da su ga šipkama tukli po glavi i nogama. Bačena je ljaga na Hrvate u Kninu, a kako ih je jedan hrvatski portal nazvao “nacionalističkom bandom koja ozljeđuje ljude čiji je grijeh isključivo to što su od strane napadača percipirani kao Srbi”, danas nam se javio jedan Kninjanin, a njegovi će podaci ostati poznati redakciji. On nam je progovorio o trenutačnoj situaciju u gradu-simbolu pobjede.

Javnim se prostorom nametalo pitanje kako je biti Srbin u Hrvatskoj, a naš nas sugovornik pita: “Znate li kako je biti Hrvat u Hrvatskoj, posebice Hrvat u gradu Kninu?”. Sa ženom i troje male djece, ovaj Kninjan je baš kao i svaki prosječni građanin Lijepe naše, podigao stambeni kredit, čiju mjesečnu ratu redovito otplaćuje. “Nema problema, ja nisam od nikog tražio ništa na poklon, pošteno zarađujem svoj kruh i otplaćujem kredit, ali zašto onda, ako smo već zemlja jednakih prava za sve, zašto onda Srbi mogu dobiti kuće i stanove, koji su obnavljani i građeni novcima hrvatskih poreznih obveznika?”, postavlja pitanje Kninjanin, čiji je otac ratne 90-te proveo braneći Domovinu. Za 40 godina radnog staža i pretrpljene strahote, otac našeg sugovornika ima tek 2 tisuće kuna mirovine.

Kninjaninu je svaka vrsta nasilja neprihvatljiva i za osudu. Žao mu je što se ovim događajem koju je Boris Petko odaslao u medije, stvara dojam da je Knin po Srbe nesnošljivo i mjesto opasno po život. Ipak, među Kninjanima je poznato da se u kafiću Borisa Petka navečer vadi slika Draže Mihailovića, da se slušaju četničke pjesme i oplakuje nikad preboljena Srpska Krajina. “Ja ne mašem Pavelićevom slikom, a zašto onda oni provociraju četnikom? Kako bi se proveli Hrvati s takvim provokacijama u Srbiji?”, pita se naš sugovornik iz Knina.

Skrenuo nam je pozornost na ono što su komentirali mnogobrojni čitatelji našeg portala, a to je detalj u kojem Petko spremno pozira novinarima. “Zar tako izgleda čovjek kojega je netko pretukao i palicama i šipkama?”, kaže nam, čime se postavlja pitanje nije li ovaj cijeli slučaj preuveličan. “Žao mi je njegove djece. Nikad neću zaboraviti kad su meni Srbi kao djetetu držali nož pod vratom, ali o meni nitko nije pisao”, dodao je Kninjanin.

Upućeni smo na pripadnike srpske nacionalnosti, koji su zaposleni na javnim funkcijama i na javnim natječajima i koji se daleko lakše zapošljavaju od Hrvata. Kako stara latinska kaže “Nomina sunt odiosa”, pa imena ne ćemo spominjati. “Ali, zašto u hrvatskoj državnoj službi može raditi netko tko moli Boga da Marić uvede euro, samo da ne gleda hrvatsku kunu u džepu?”, pita se naš Kninjanin koji želi da se usred ove medijske hajke čuje i druga strana priče. Kako kaže, voli svoj grad, ali baš kao i mnogi Hrvati u njemu, osjeća manjinu koja je povlaštenija na svakome koraku.