Stiže dodatak na mirovine, poznato je tko će dobiti 50, a tko 160 eura

Autor: Milan Dalmacija

Dok radnici s nestrpljenjem iščekuju ili su već dobili božićnice, Vlada je odlučila malo uljepšati blagdane i umirovljenicima. Kako je bilo najavljeno, Vlada je danas donijela odluku o isplati još jednog jednokratnog dodatka za umirovljenike.

Učinila je to točno u vrijeme isplate prethodnog dodatka za umirovljenike koji primaju kombinirano hrvatsku i inozemnu mirovinu. Njima bi u petak trebalo stići od 60 do 160 eura. No, novim paketom mjera obuhvaćeno je još više ljudi, jer je uveden još jedan platni razred. Tako će oko 830.000 umirovljenika dobiti između 50 i 160 eura.

“Situacija je sljedeća. Oni koji imaju mirovinu do 300 eura, dobit će 160 eura, oni s mirovinom od 300 do 435 eura, dobit će 120 eura, onima kojima je mirovina od 435 do 570 eura, dobit će 80 eura, onima kojima je od 570 do 700 eura, dobit će 60 eura, a oni od 700 do 840, dobit će 50 eura. Ukupno, 79 milijuna eura za 830.000 umirovljenika. Na ovaj način, ponovit ću, jednokratnim naknadama smo u posebnim paketima, usmjerili sve skupa 450 milijuna eura. Ovo je poruka Vlade umirovljenicima da mislimo na njih i njihovu situaciju”, poručio je premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade.

Tri bitna detalja

Tri su bitna detalja oko ove odluke. Po prvi puta cenzus za isplatu nije određen proizvoljno, već je određen po minimalnoj bruto plaći koja će od 1. siječnja porasti na 840 eura. Drugo, isplata kreće odmah po odluci Vlade, što znači da će umirovljenici dobiti novac već ovih dana.

Treće, neće svi dobiti dodatak za Božić, jer oni koji primaju kombiniranu ili inozemnu mirovinu u punom iznosu tek moraju dostaviti dokaz da su primili mirovinu za prosinac. Rok za to je kraj veljače, a isplata se očekuje u ožujku.

Ovo je ukupno treći jednokratni dodatak ove godine. Prvi je bio isplaćen na proljeće, drugi je još u isplati za dio umirovljenika, što smo već spomenuli, a treći je predbožićni kao i prošle godine. Tog dodatka vjerojatno ne bi ni bilo da Sindikat umirovljenika Hrvatske nije nedavno poslao otvoreno pismo resornom ministru Marinu Piletiću.

“Zbog Vaše računice kako su zahtjevi umirovljenika preskupi, ovaj Božić mnogi će stari provesti sami za polupraznim stolovima, bez mogućnosti da na obiteljski ručak pozovu djecu i unuke, bez prava na obitelj. Zar doista mislite da se toj napaćenoj i najsiromašnijoj populaciji tako treba čestitati Božić”, upitali su ministra u otvorenom pismu.









Podvig umirovljeničkih udruga

Predsjednica SUH-a, Jasna Petrović otkrila nam je da su tražili isplatu jednokratnog dodatka za sve umirovljenike. Ali, proračunskim uštedama državni su rukovoditelji financijama pronašli svega 79 milijuna eura, dovoljnih za pokrivanje otprilike dvije trećine umirovljeničke populacije.









“Nismo mogli dogovoriti više u ovoj godini, ali evo, to smo uspjeli. Matica se nije htjela priključiti, što se vidi po otvorenom pismu, tako da smo ovu priču odradili sami. Uvjereni smo bili da ćemo dobiti nešto i velika je to sada brojka ljudi koji su dobili nešto, što je bolje nego da nisu dobili ništa”, istaknula je Petrović.

S druge strane, pravi zahtjev umirovljeničkih udruga je zapravo isplata jedinstvenog godišnjeg dodatka za sve umirovljenike. Na Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe utvrđeno je da će prva takva isplata biti sljedeće godine, koja je, podsjetimo, izborna.

13. mirovina na čekanju

Odlučeno je i da će kriterij za visinu dodatka biti navršene godine staža. Predviđeno je da po godini staža svaki umirovljenik dobije pet eura. Tako bi netko s minimalnih 15 godina staža dobio 75 eura, dok bi oni koji su odradili 40 godina mogli računati na svega 200 eura. Takav model izračuna sporan je umirovljeničkim udrugama.

“Vašom matematikom se izjednačuje 35 godina rada nekog obrtnika koji je uplaćivao minimalne doprinose (i usput sagradio kuću i vikendicu s bazenom) i 35 godina rada nekog radnika ili liječnika koji je uplaćivao duplo više od njega. Zbog toga smatramo da je potrebno utvrditi godišnji dodatak na bazi godina staža i uplaćenih doprinosa, odnosno u visini 40 posto individualne mirovine svakog umirovljenika. S time da bi se za one s nižim mirovinama trebalo dodatno pobrinuti drugom socijalnom mjerom”, poručuju iz SUH-a u otvorenom pismu.

No, taj prijedlog još nije na papiru, niti je Vlada donijela ikakvu odluku s time u vezi. Tako je moguće da će isplata svojevrsne 13. mirovine do nekog trenutka sljedeće godine ipak biti drugačije definirana.