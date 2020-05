Stipe Petrina otkrio čiji je sin provalio u tatin sef i ukrao 650 000 kuna! Iznio i ozbiljne optužbe

Autor: Dnevno

Dok mediji bruje o nesvakidašnjem slučaju ‘krađe iz tatinog sefa’ za čiji povod još nemamo informaciju je li bila riječ o iznudi maloljetnika ili, kako nagađa lokalni medij, kako je riječ o tome da se maloljetnik htio ‘svidjeti’ i na taj način pridobiti prijatelje, prilikom čega je svom ocu, navodno HDZ-ovom moćniku, ukrao čak 650 000 kuna, Stipe Petrina na svom je Facebook profilu prilično sigurno napisao o kome je točno riječ, ali i iznio ozbiljne optužbe.

Petrina tako otkriva kako je riječ o sefu Gorana Pauka, župana Šibensko-kninske županije, navodeći pritom kako je, kada je u pitanju ovaj HDZ-ovac i policija, riječ o organiziranom kriminalu.

Pokušali smo dobiti gospodina Petrinu za detaljnije pojašnjenje ovih navoda, no nije se javljao na telefon.

”Da je to slučajno učinio moj potomak naslov bi bi “Kontraverzni načelnik STIPE PETRINA bla, bla, bla, kada je u pitanju GORAN PAUK ŽUPAN ŠIBENSKO – KNINSKI Policija, Mediji (se BOJE objaviti ime i prezime) i ODO ŠIBENIK ŠUTE !!! Zašto?? Jer su SVI spomenuti UMREŽENI!!

Želite konkretna imena??? Nema problema. Dajte si malo truda i pročitajte sve zapisnike sa sjednica županijske skupštine od 2013. do 2020. jedno 20 puta sam JAVNO govorio o toj UMREŽENOSTI i INSTITUCIJAMA ORGANIZIRANOG KRIMINALA u županiji Šibensko-kninskoj. Dajem riječ na sljedećoj ću PONOVNO govoriti. Od vas samo tražim da me PODRŽITE posebno vi stanovnici Šibensko – kninske županije!”, napisao je Petrina.

Policija pak još uvijek nije iznijela nikakve informacije o ovom nesvakidašnjem događaju.