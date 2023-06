Stiglo upozorenje, Hrvatskoj prijeti velika opasnost? ‘Jednu vrstu hrane morat ćemo uvoziti po većoj cijeni’

Na Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta (ENVI) u utorak je odbijeno je zakonodavno izvješće o Uredbi o obnovi prirode koju je Europska komisija predložila polovicom prošle godine.

Hrvat stao pred EU parlament, brani interese domovine: ‘Nećemo dozvoliti da zeleni ekstremisti naštete hrvatskim ribarima’

Cilj je prijedloga obnoviti ekosustave, staništa i vrste na kopnenim i morskim područjima EU-a, a u njemu se od država članica traži da uspostave mjere obnove koje obuhvaćaju najmanje 20 posto kopnenih i morskih područja EU-a do 2030., a u konačnici i sve ekosustave kojima je potrebna obnova do 2050.





‘Smanjenje proizvodnje hrane’

Prema EPP-u, tekst zakona u obliku u kojem je predložen doveo bi “do smanjenja proizvodnje hrane, povećao bi cijene, dodatno ugrozio sigurnost hrane u Africi i blokirao infrastrukturne projekte koji su ključni za klimatsku tranziciju”.

HDZ-ov zastupnik Tomislav Sokol izrazio je nakon toga zadovoljstvo ishodom glasanja na Odboru za okoliš.

“Zadovoljan sam što je Odbor ENVI odbio zakonodavno izvješće o Uredbi o obnovi prirode jer se radi o, po hrvatske ribare, štetnom zakonodavstvu. Od početka smo bili svjesni da će ovaj zakon biti oblikovan prema interesima zelenih ekstremista i zato sam se snažno protivio njegovom donošenju”, istaknuo je u priopćenju i dodao je da se ovim prijedlogom ‘pod krinkom zaštite prirode, želi smanjiti područje u kojem je našim ribarima u Jadranskom moru dozvoljeno ribariti’.









‘Uvozila bi se riba’

“Dodatno zabrinjava i to što se Akcijskim planom za zaštitu i obnovu morskih ekosustava zapravo postupno zabranjuje koćarenje u svim morskim zaštićenim područjima s ciljem da se ono do 2030. na tim područjima u cijelosti zabrani. Dakle, s jedne strane, hrvatskim ribarima želi se smanjiti područje na kojima im je dozvoljeno baviti se ribarstvom, a s druge strane želi se zabraniti koćarenje. U takvim okolnostima to bi značilo da bi se potrošačima na ribarnicama umjesto svježe ulovljene ribe iz Jadranskog mora nudila ona uvezena iz trećih država”, tvrdi.

Prijedlog uredbe u nadležnom odboru ENVI podržali su socijaldemokrati, zeleni i Ljevica no prethodno je odbačen i na Odboru za ribarstvo čiji je član hrvatski eurozastupnik Fred Matić koji je odbacio tvrdnje da šteti interesima hrvatskih ribara.

‘Lažu i obmanjuju javnost’

“Nije ovo nije ni prvi ni zadnji put da HDZ-ovci lažu i obmanjuju javnost svojim priopćenjima. To je dokument koji je trebao biti pravno obvezujući temelj za budućnost ribarstva, vrlo dobro napisan od strane izvjestiteljice u Odboru za ribarstvo iz Zelenih, a smjernice su postavljene tako da niti jedna država koja ih ne može ispuniti zbog više sile ili klimatskih promjena neće biti penalizirana. Do prije dva mjeseca svi smo se slagali da je potrebno održavati ravnotežu između interesa ribarskog sektora i zaštite ribljeg fonda. Međutim, kako se približavaju izbori, stranke desnice u suradnji s klubom liberala promijenile su ploču i govore, otprilike, da je Bog stvorio čovjeka i da čovjek može izloviti svu ribu u šest mjeseci”, rekao je SDP-ov eurozastupnik za Hinu te naglasio da ‘niti jednom odredbom nisu bila ugrožena prava hrvatskih ribara’.









‘Rat’ na Twitteru

A ovaj dvojac se u srijedu oglasio se i na Twitter. Sokol se Hvalio, a Matić ga je ‘poklopio’.

“Na Odboru ENVI uspjeli smo stopirati zakon koji šteti hrvatskim ribarima! Želimo da potrošači na ribarnicama i dalje mogu kupovati domaću svježu ribu!”, napisao je Sokol, na što je Matić odmah reagirao.

Novi dan, nova HDZ-ova manipulacija. Zakon o obnovi prirode je jedina šansa da se zaustavi negativan trend gubitka morskih staništa i ribljih vrsta u našem moru. S trenutnim stanjem ribljeg fonda uskoro niti neće biti domaće ribe, nego ćemo ju uvoziti iz Azije i po većoj cijeni! https://t.co/zs6Xd80pMC — Predrag Fred Matic MEP (@fred_matic) June 28, 2023

