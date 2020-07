STIGLE PRVE EUROPSKE PACKE! Plenkovićev ministar na udaru: Uvjeti nisu ispunjeni

Novi ministri, stari problemi. Sažeti bi se tako mogao prošli, ali i ovaj novi mandat premijera Andreja Plenkovića koji je Tomislavu Ćoriću prepustio upravljenje ministarstvom gospodarstva pripajajući ga sa energetikom i zaštitom okoliša.

No, baš se to staro Ministarstvo zaštite okoliša našlo na udaru Europske komisije zbog neispunjenja obveze izvještanja o napretku u ostvarenju nacionalnih ciljeva povećanja energetske učinkovitosti. Reagirajući na te europske packe iz ovoga su resora poručili kako će u kratkom roku izaći s kvalitetnim podacima o tome. Inače, Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost do ukidanja 2018.godine bio je Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicije koji je ujedno imao obvezu izrade Godišnjeg izvješća o napretku ostvarenom u sklopu nacionalnih ciljeva povećanja energetske učinkovitosti.

“Njegovim ukidanjem 2018. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike preuzelo je poslove Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost te je i postalo nositelj Godišnjeg izvješća. Međutim, od tog Centra naslijedilo je nefunkcionalnu računalnu bazu podataka, a značajan broj djelatnika koji su obavljali te poslove, nije ostao zaposlenicima Ministarstva”, stoji u priopćenju Ćorićeva donedavnog ministarstva.

Lani je pak raspisan natječaj za opetovanu uspostavu rada računalnog sustava koji je s radom započeo sredinom 2019.godine, ali radi velikog broja projekata oni nisu bili u potpunosti upisani. Europska komisija Hrvatskoj je uputila opomenu pozivajući našu državu na ispunjenje obveze koja uključuje izvještavanje o ciljevima povećanja energetske učinkovitosti, što je naša zemlja morala učiniti do konca travnja prošle godine.