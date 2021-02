STIGAO POPIS! OVE BANKE ODABRAO JE APN: Neke nude najvišu, a neke najnižu kamatnu stopu

Autor: Matea Vidić/Hina

S ukupno 14 banaka, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) potpisala ugovor o davanju subvencioniranih stambenih kredita. Kamata se kod istih kreće od 2,09 do 3,50 posto za kune, odnosno od 2,15 do 3,50 posto za eure.

APN je dodaje i kako će 3. ožujka biti objavljena obavijest o početku subvencioniranja stambenih kredita, odnosno kada će građani moći početi podnositi svoje zahtjeve bankama dok će zaprimanje prijava u APN, koje banke predaju u ime svojih klijenata, otkrivaju, najvjerojatnije započeti 29. ožujka, najavljuju.

U konačnici, na popisu APN-a, najnižu efektivnu kamatnu stopu za kunske kredite, od 2,09 posto, ponudila je Hrvatska poštanska banka (HPB), koja za eurske kredite ima stopu od 2,15 posto. S druge strane, najvišu efektivnu kamatnu stopu od 2,15 posto za subvencionirane stambene kredite u eurima ima i Istarska kreditna banka Umag, dok je kamatna stopa za kunske kredite 2,32 posto.

OTP banka ponudila je efektivnu kamatnu stopu od 2,19 posto za kredite u eurima, a 2,29 za kredite u kunama. BKS banka za kredite u eurima ističe kamatnu stopu od 2,19 posto, a 2,74 posto za kunske kredite.

Skoro istu efektivnu kamatnu stopu i za kredite u kunama i eurima nude dvije najveće hrvatske banke – Zagrebačka banka 2,22 posto, a Privredna banka Zagreb (PBZ) 2,27 posto. Istu efektivnu kamatnu stopu i za kredite u kunama i eurima nude i Podravska banka 2,49 posto, Agram banka 2,58 posto, Samoborska banka 2,95 posto, te Croatia banka 3,50 posto. Zagrebačka banka nudi i fiksnost kamatne stope do 15 godina za kunske kredite









Erste banka nudi efektivnu kamatnu stopu do najviše 2,35 posto za eure, a 2,99 posto za kune, dok će kod Karlovačke banke biti do najviše 2,40 posto za eureske i do 2,50 posto za kunske kredite.

Najviša efektivna kamatna stopa kod Raiffeisen banke iznosi 2,40 posto za eurske, a 2,70 posto za kunske kredite, dok kod Kent banke iznosi 2,99 posto za eure te 2,75 posto za kune.

Same banke na svojim stranicama objavile su koje sve pogodnosti nude uz subvencioniranje kredita pa tako ističu besplatnu procjenu vrijednosti nekretnine, uz definiranog procjenitelja, povoljnije kamatne stope za nenamjenske kredite za uređenje…









Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te se kreće od 30 do 51 posto iznosa rate kredita. Prijaviti se mogu svi građani mlađi od 45 godina.

U ovu svrhu država će izdvojiti 50 milijuna kuna.