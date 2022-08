STEŽE SE OBRUČ OKO PLENKOVIĆA! ‘Desna ruka’ šefa HDZ-a javno priznala povezanost s uhićenim odvjetnikom: ‘Da, bio sam mu kum, znamo se 30 godina’

Autor: Dnevno.hr

Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić je u jako dobrim odnosima s uhićenim Josipom Šurjakom, predsjednikom Hrvatske odvjetničke komore.

Intenzivno su se družili za vrijeme studija na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a to su prijateljstvo zadržali sve do danas kada su na istaknutim društvenim položajima.

“Da, oni su jako dobri još od vremena kad smo zajedno studirali na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Znam da Krunoslav Katičić ima vikendicu u Jelsi, a Šurjak je također s Hvara”, izjavio je za Teleskop poznati zagrebački odvjetnik koji je studirao s Katičićem i Šurjakom. U imovinskoj kartici Krunoslava Katičića stoji da vlasnik pola vikendice u Jelsi.





Glavni tajnik HDZ-a Katičić potvrdio je i da poznaje Josipa Šurjaka još od 1989. godine i da mu je bio kum 1995. godine. Zanimljivo je da je Šurjak povezan s još jednim poznatim Hvaraninom. Riječ je o ministru Viliju Berošu koji je kao i uhićeni odvjetnik bio član Rotary kluba Hvar.

Odvjetnik Šurjak, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) uhićen zbog malverzacija s Ininim plinom, idućih mjesec dana provest će iza rešetaka. S obzirom na to da je završio u pritvoru, obustavljena mu je odvjetnička služba. Sukladno Statutu Komore, rješenje o obustavi odvjetništva inače donosi predsjednik HOK-a.

Privatne veze sežu i do Plenkovića?

Krunoslav Katičić je čovjek od velikog povjerenja Andreja Plenkovića koji ga je progurao na poziciju glavnog tajnika HDZ-a. S obzirom na to da je Plenković studirao s Katičićem, vjerojatno i on poznaje Šurjaka iz studentskih dana.

Kako je već pisao Dnevno.hr, glavni tajnik HDZ-a funkcija je koju je nakon aktualnog predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića preuzeo upravo Katičić, prijatelj premijera i stranačkog šefa Plenkovića, koji je u međuvremenu stasao u glavnog Plenkovićeva operativca koji za njega odrađuje poslove od posebnog povjerenja.

SVE OBITELJSKE TAJNE ČOVJEKA OD PLENKOVIĆEVA NAJVEĆEG POVJERENJA: Njihovo mladenačko prijateljstvo jače je od svih afera, premijer ga na užas HDZ-ovaca želi u Vladi

Za Plenkovića je Katičić podmetnuo leđa na stranačkim, parlamentarnim, ali i na lokalnim izborima, pokušavajući doprijeti do HDZ-ovih organizacija i stranačkih lokalnih šerifa kod kojih je lobirao za potporu Plenkoviću. Nikada do kraja HDZ-ovci nisu percipirali Katičića kao ozbiljnog operativca i osobu na koju kao politička organizacija mogu računati, štoviše, za šire članstvo on je prilično bljedunjav i neprepoznatljiv tip, ali povjerenje koje Plenković u njega ima dovoljno je za njegov napredak i pozicioniranje.









Da je Plenković blizak Katičiću, dalo se naslutiti i posljednjih dana, kada su ga počeli spominjati u kontekstu rekonstrukcije Vlade, kao potencijalnog ministra policije, odnosno kao nasljednika Davora Božinovića, koji je godinama slovio kao premijerova desna ruka u Vladi.

Govorilo se i o tome da je Katičić svojedobno vršio pritisak na djelatnicu Državnih nekretnina Maju Đerek, s kojom je vodio prilično neugodne razgovore. Đerek je Katičića opisala kao tipa koji se na nju derao i koji je komunicirao prilično neljubazno.

Slučajno ili ne, takvim ga opisuju i u vladajućoj stranci u kojoj tvrde da mu za operativne poslove nedostaje pragmatičnosti i taktičnosti te da je s njegovim angažmanom Plenković i počeo dovoditi u pitanje HDZ-ove rezultate na izborima, pri čemu se posebno spominju posljednji lokalni izbori na kojima se Katičić posebno angažirao.









Iako se spekuliralo da bi Katičić čak mogao biti i član Vlade, to je izazvalo žestoku bunu u HDZ-u i to ne samo zato što se radi o premijerovom bliskom prijatelju, već i zato što se to sin kontroverznog bankara Martina Katičića.

Naime, Katičićev otac bivši je šef PBZ-a, uz njegovo ime vežu se brojne afere s početka devedesetih godina, no unatoč tome, Plenković je svojeg prijatelja uspio ugurati i u stranački Odbor za pravosuđe, što je u to doba u stranci također prilično negativno odjeknulo.