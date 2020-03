Stevo Culej: ‘Mogu svjedočiti tome kako su uklanjane slike s Karamarkom s Facebooka’

Autor: Dnevno

Saborski zastupnik HDZ-a Stevo Culej za N1 Studiju uživo komentirao je danas predstojeće unutarstranačke izbore u HDZ-u.

“Jedna od tema sastanka Vukovarsko-srijemske županijske organizacije su i unutarstranački izbori koji nam slijede u nedjelju. Oni nisu u duhu demokracije kakvom je ja shvaćam. U jednoj normalnoj uljuđenoj izbornoj utrci ne bi se trebalo dogoditi da u utrci na 100 metara netko starta sa 99, a netko s 0 metara. To me vrijeđa kao čovjeka i pripadnika HDZ-a.

Smatram da nikako ne bi trebalo biti pristranosti prema bilo kojem kandidatu, nego da bi svi trebali krenuti s iste pozicije. Nikad neću reći bilo što bi štetilo stranci, no ja sam se na sastanku županijske organizacije usprotivio sugeriranju članstvu da dođe u Vukovar podržati jednog kandidata – a kada je u pitanju drugi kandidat nije bilo poziva.

Davno sam se priklonio drugoj opciji, Miri Kovaču. Na terenu je vidljivo da članstvo nije upoznato s namjerama Mire Kovača i njegovog tima. Nitko iz rukovodstva lokalnih ogranaka nije upućen na podršku Kovača, ali je kod druge strane znatno drugačije”, rekao je Culej u razgovoru za N1.

“Strah je vidljiv. Kontaktirao sam neke prijatelje i suborce vezano za izbore i rekli su mi da ih ne zovem jer neće doći. Oni i nakon proživljenog rata izražavaju strah, ja to ne razumijem. Ako mi predstavnik manjine u Saboru priđe u tramvaju i kaže da bi mi najpametnije bilo podržati Andreja Plenkovića, meni sve lampice se pale“, rekao je Stevo Culej.

Ovo je novi HDZ koji je meni neprepoznatljiv

“Svi govore o tome da HDZ treba promjenu, da nije prepoznatljiv članstvu kojem ja pripadam i koje je iz tog vremena. U našoj stranci opće je poznato da koji god predsjednik HDZ-a stupi na tron svi mu se automatizmom priklanjaju, a nakon što padne bacaju ga u ropotarnicu povijesti. To nije moj stil, ja tako ne funkcioniram.

Mogu svjedočiti tome kako su uklanjane slike s Karamarkom s Facebooka, prekidali kontakti s njim…

Kovačev tim podržavam jer mi izgleda najbliže HDZ-u i onom pobjedničkom timu koji ja poznajem. Ovaj HDZ koalira s ljudima koji nimalo i ničim ne predstavljaju istinski HDZ kakav je bio. Ovo je novi HDZ meni neprepoznatljiv i osjećam ga kao bljutavu sol. Ako u Saboru ustanem i moram ulaziti u raspravu sa svojim koalicijskim partnerom, onda mi nismo tim za boljitak”, rekao je Culej.

Na ovim izborima HDZ mora pokazati želi li promjene

“Članstvo je pokazalo i na predsjedničkim izborima da traži promjene. One nam trebaju da bi se Hrvatska pokrenula, ali to sada nije moguće. Članstvo vidi da nešto ne štima, da gubimo izbore i da ćemo i parlamentarne izbore izgubiti. To je opravdan strah, jer mi sada ne nudimo nikakve promjene.

Nitko na gradskoj, lokalnoj i općinskoj razini nije prisustvovao skupu Mire Kovača – bili su tamo samo obični članovi. Na druge skupove se zna kako se poziva. Oni koji su umreženi telefonima, mailovima, oni će doći. Da su na isti način pozvani članovi kada su se predstavljali Kovač i njegov tim, onda bih to podržao.

Na ovim izborima HDZ mora pokazati želi li promjene i želi li promjene sebi i Hrvatskoj. U Sabor nisam došao svojom ambicijom, nego zbog interesa hrvatskog naroda. Ako ne bude promjena i ostanu isti ljudi na čelu stranke mislim da će nam se ponoviti izbori kakvi su bili za predsjednicu.

Nebitno mi je hoću li biti na nečijoj listi. Ja sam na listi 10.000 ljudi iz Slavonije, i u mom životu ne postoji nikakav drugi vođa. Svi oni politički lideri koji su hodali ovim hodnicima, a koji nema u životu hrvatskog čovjeka, oni žive svoje živote. Mi se samo iz daljine njih sjećamo po nulama koje su otuđili iz hrvatske kase i po novinskim napisima o njima, DORH-u i USKOK-u”, rekao je Culej, te dodao da je na njemu samo da prihvati rezultate izbora kakav napravi članstvo i da se suoči sam sa sobom.