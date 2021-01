ŠTETNI PROIZVODI NA HRVATSKOM TRŽIŠTU: Otkriveno zašto, ali i koliko se ukupno proizvoda povuklo s tržišta prošle godine, za sve je kriv indijski sezam

Autor: Matea Vidić/Hina

Sezam uvezen iz Indije koji sadrži kancerogeni pesticid etilen oksid razlog je zbog kojeg Hrvatska, ali i druge europske zemlje već mjesecima s tržišta povlače proizvode, a o samom sezamu već brine sustav brzog uzbunjivanja za hranu (RASFF), rekao je Hini voditelj hrvatskog odjela za RASFF Alen Petričević.

Otkriva također i kako su u analiziranom sezamu pronađene čestice pesticida tisuću puta veće od maksimalne razine od 0,05 miligrama po kilogramu, propisane europskom uredbom. Odlukom Europske Unije, takva količina ozbiljan je rizik po zdravlje.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede u Hrvatskoj su u 2020. zabilježene 73 objave za potrošače, od čega se najviše odnosilo na incident s etilen oksidom. To je porast u odnosu na 2018. kad je zabilježeno 60 objava i 2019. godinu kad su bile 53 objave, govori Petričević.

Povlače se tako same sjemenke, ali i namazi, grickalice, krekeri…

“Radile su se dodatne analize tog proizvoda iz Indije pri čemu se broj nesukladnih serija proizvoda povećao, s tim i broj RASFF obavijesti koje su se odnosile i na našu zemlju”, rekao je Petričević.









Neki od tih proizvoda, govori, došli su i do krajnjih kupaca, no njihov broj minimalan je. Ove godine recimo nije zabilježen još nijedan slučaj povlačenja. Jedan od razloga i činjenica je da su pojedini subjekti iz preventivnih razloga povukli svoje gotove proizvode s tržišta iako se u njima nije dokazalo prisustvo etilen oksida ili je utvrđena količina ispod najveće dopuštene granice za taj pesticid. Ovo je, tvrdi, uvelike povećalo broj obavijesti o povlačenju prošle godine.

Etilen oksid, inače, upotrebljava se kao sredstvo za suzbijanje štetočina (fumigant) za namirnice i tekstil, za sterilizaciju kirurških instrumenata te kao sirovina za pripravu organskih spojeva, a spada u skupinu kontaminanta koji kod konzumenata mogu izazvati kronične bolesti kroz duži vremenski period te uglavnom ima kancerogena, mutagena ili genotoksična svojstva. Petričević navodi kako u konačnici utjecaj na tijelo ovisi i o vremenskom periodu izloženosti potrošača kao i dob te prosječna težina pojedinca.

Na svu sreću, Ministarstvo poljoprivrede, u prošloj godini nije imalo ni jednu prijavu oboljenja ljudi uzrokovanih hranom na osnovi koje bi se pokrenuo RASFF sustav.









Petričević ističe i kako je potrebno razlikovati dva pojma, a to su “Povlačenje s tržišta” te “Opoziv”. Shodno tome, povlačenje s tržišta provodi subjekt u poslovanju s hranom kada je nesukladna hrana stavljena na tržište, ali još uvijek nije dospjela do krajnjeg potrošača, dok se postupak opoziva provodi kada je nesukladna hrana stavljena na tržište i došla je do krajnjeg potrošača, objašnjava.

Nadalje, odgovornost za stavljanje na tržište sigurne hrane leži isključivo na subjektu u poslovanju s hranom, a nadležna tijela dodatno vrše nadzor izradom godišnjih planova monitoringa hrane i njihovim provođenjem na unutarnjem tržištu i na hrvatskim granicama, navodi potom.

Proizvod nakon povlačenja s tržišta može ponovno biti i vraćen na tržište, a to se događa kada se radi o nekim mikrobiološkim nesukladnostima koji omogućavaju da mogu biti termički obrađeni i kao novi, sigurni opet stavljeni na tržište.

U konačnici, potrošači mogu biti sigurni jer Ministarstvo poljoprivrede i AKD razvili su i mobilnu aplikaciju HRana koja svakodnevno pruža informaciju o povlačenju ili opozivu proizvoda za koje postoji rizik ili opasnost za zdravlje ljudi i životinja ili mogu štetno utjecati na okoliš.