STEPINAC PISAO O POGLAVNIKU, 'ZA 20 GODINA NESTAT ĆE SRBA'? Šola poludio: Nisu našli ništa! Ovo je provokacija! Prozvao Porfirija i povjesničara

Izjava patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija koji je za HTV rekao da je u rukama “imao pisma koja je Stepinac upućivao papi Piju XII., a u kojima se zaista mogu naći mjesta koja su duboko problematična”, proteklih dana izazvala je velike reakcije u Hrvatskoj.

Danima se pokušava otkriti o kojim je pismima riječ, a iako iz SPC-a nisu dali odgovor na koja je pisma Porfirije mislio, u svojoj kolumni na portalu net.hr povjesničar Hrvoje Klasić pokušao je, po njemu, iznijeti “sporne dijelove” iz pisama koje je on imao prilike pročitati. Klasić se, treba reći, tu ogradio. Naglasio je kako ne zna na što je konkretno patrijarh mislio te je naveo mjesta koja su se njemu, kao “povjesničaru i čovjeku”, činila problematičnima.

Možda i najneumjesnija rečenica jest ona u kojoj Stepinac navodno piše: “Vjerujem, kada bi poglavnik Pavelić bio 20 godina na čelu vlade, šizmatici (misli na Srbe pravoslavce, op.a.) bili posve likvidirani iz Hrvatske.“

Klasić se tu također ogradio s obzirom da je pisma prevodio s talijanskog pa je ostavio mogućnost da se glagol “liquidare” drugačije prevede.

U emisiji "Bujica" pak teolog Ivica Šola žestoko je reagirao na Klasićev tekst.









“Službeni jezik Katoličke crkve tih godina bio je latinski, a ne talijanski! Ne znam odakle Klasiću pisma na talijanskom, kada je službeni jezik sve do Prvog vatikanskog koncila bio latinski!“

Šola je potom dodao da se “na ovaj način”, komisijom, “ne treba boriti sa srpskim lažima”.

"Kada su izgubili u mješovitoj komisiji, oni su se žalili Arthuru, predsjedniku papinskog Instituta za povijesne znanosti da nemaju pristup Piu XII., a to je bila laž. Reći ću vam tko je bio i imao pristup. To je Miloslav Đoković i opusdeovac kojeg je Opus Dei odbacio jer se sukobio sa subraćom, a to vam je čovjek koji se preziva Del Era. Oni su imali pristup prije židovske zajednice arhivima Pia XII. Nisu našli ništa – i komisija je završila sa zaključkom da nisu našli ništa!









I što se sada radi? Sada se radi dupli pas. Od 1981. godine SPC stvara razne falsifikate koji su u tijeku kanonizacije od povjesničara bili demantirani. Klasić donosi nešto na talijanskom, a službena korespondencija je ’41. bila na latinskom. Otkud sad najednom talijanski?! To je prva stvar. To nije prvi puta, ključ je samo nama baciti lopticu da se mi bavimo njima…

I Klasiću kao povjesničaru, postavljam pitanje – ako si izašao s tim, reci mi broj kutije, broj arhiva i broj dokumenta! To kuhanje žabe, malo po malo puštaš, a nemaš zapravo ništa! To je jednostavno provociranje cijelo vrijeme memoranduma SANU, gdje su glavna meta Stepinac i Jasenovac! Ali, dok oni ne objave broj kutije, broj dokumenta i sve ono što je u historiografiji, a to Klasić mora znati, abeceda metodologije, ne treba uopće raspravljati o tome. Klasić objavljuje nešto na talijanskom, a službeni jezik je, a i sam tajnik Vraneković je to potvrdio, bio latinski”, tvrdi Šola.

S obzirom da se Šola žestoko obrušio na Klasića, nazvali smo i povjesničara kako bi odgovorio na prozivke. Ponudili smo da mu proslijedimo transkript razgovora te ga zamolili za komentar Šoline navoda. No, odbio je.

"Ne bih komentirao. Rekao sam što sam imao, neka se bave time. Ja sam svoje rekao", poručio je.









Odbio je i odgovoriti nam zašto su pisma na talijanskom.

“Ne, ništa neću reći”, ostao je “zakopčan” i spustio slušalicu.