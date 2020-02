STAZIĆ IZVRIJEĐAO IMOĆANE KOJI SU ZAPALILI KRNJU ‘Primitivci, radije bih gorio s Antom Tomićem nego živio s njima’

SDP-ov saborski zastupnik Nenad Stazić za N1 televiziju prokomentirao je paljenje gay para u nedjelju u Imotskom, u kojem je i on jedan od protagonista.

“Našli ste me kraj apoteke, tražio sam kremu protiv opeklina da se rekuperam. Ja sam ponosan. Prije godinu ili dvije spalili su Antu Tomića. Dakle, ja bih radije gorio s Antom Tomićem nego živio s tim primitivcima. Živjeti s tim primitivcima je daleko teže nego gorjeti na lomači. 1600. godine su spalili Giordana Bruna, takav mozak spaliti, a njegovog su inkvizitora proglasili svecem”, rekao je Nenad Stazić. Podsjetimo, u nedjelju je u Imotskom spaljena lutka gay para koji drži figuru djeteta na kojem je nalijepljena fotografija SDP-ova Stazića sa zvijezdom petokrakom na čelu.

Komentirajući generalno stav prema udomljavanju gay parova u Hrvatskoj Stazić je rekao da se nevjerojatne stvari događaju unatoč odlukama suda.

“Nevjerojatno je da Centar za socijalnu skrb i neka žena za koju nitko ništa ne zna, ne poštuje odluke suda. Ona bi drugi dan u uređenoj državi izgubila posao”, istaknuo je te dodao:

“Meni je to neshvatljivo. Djecu koju bi udomio taj gay par ili neki drugi, njima noćas nitko neće reći laku noć, nitko ih neće pogladiti po glavi. Da se to dopusti, ta djeca bi živjela puno sretnije. Ne mogu ući u mozak koji to ne bi dopustio i kojima nije interes dobrobit djeteta nego neki njihovi glupi principi. Neću podnostii kaznene prijave. Ne mogu se obraniti, svi me hoće udomiti, od jutra mi zvoni mobitel”, rekao je Stazić na kraju dodavši da smatra da je parlamentarna većina stabilna i da će se održati do kraja mandata.