STATUS JEDNOG bivšeg HDZ-ovca OSVAJA INTERNET! Pogledajte kako je otpilio Plenkovićev poziv na skup s Angelom Merkel

Autor: Dnevno

Iako su HDZ-ovci na skupu u Ciboni, na kojem ih je podržala njemačka kancelarka Angela Merkel, djelovali skladno i sinkronizirano, čini se da taj stav ne dijele svi članovi vladajuće stranke. U tom kontekstu oglasio se i jedan bivši HDZ-ovac čiji status kruži društvenim mrežama, a prenosimo ga u cijelosti.

“Drage Hrvatice i Hrvati, zamislite Vi ovo!

U dopisu poziva koji sam dobio na mail od Andreja Plenkovića stoji da mu je čast pozvati me na središnji skup koji se održavao 18. svibnja u Košarkaškom centru Dražena Petrovića. U pozivu Plenković naglašava da mu je posebna čast predstaviti uvažene goste skupa, a to su Angela Merkel i Manfred Weber. Dalje u pozivu stoji da svoj dolazak potvrdim ni manje ni više, već tajništvu HDZ-a najkasnije do 16. svibnja 2019. i na kraju, zamislite, veseli se našem susretu.

Ovakav je moj stav prema tom pozivu👎!

Predsjedniče Vlade RH Andrej Plenković, zahvaljujem se na vašem pozivu, ja sebe ne vidim na vašim skupovima, pogotovo jer to nisu vrijednosti, program i politika mene kao malog čovjeka, a tako mislim i u većini hrvatskog naroda.

Vama ako je posebna čast na skupu predstavljati Angelu Merkel i Manfreda Webera, za mene takvi ljudi koji vode Europsku uniju suprotno volji nas hrvatskog naroda nisu na posebnu čast.

Za mnoge od vas nazvan sam USTAŠOM, jer volim svoju Domovinu, volim svoju legendarnu postrojbu HOS-a i branitelje, volim svoje prvo bijelo polje i sve što je Hrvatsko.

Danas me trebate, zar ne, moj glas i moje obitelji, kako ste se samo sjetili nas običnih ljudi u ovo predizborno vrijeme.

Što više očekivati od vas, ovo je DNO-DNA!!!

Što ste vi Andrej Plenković i vaši sljedbenici napravili dobro za našu Domovinu i hrvatskog čovjeka?

Smatram da zagovarate sasvim drugačiju sliku politike od volje hrvatskog naroda. Za mene je najveći apsurd da Hrvatsku danas zastupaju ljudi u Hrvatskoj, a tako i u Europskoj uniji, jataci i marionete iz bivšeg sistema komunizma.

Tko je za vas Milorad Pupovac?

Čovjek koji je dugi niz godina saveznik uz svaku Vladu RH, pa tako i današnju koju vi predvodite. Imate li vi i vaša stranka HDZ uopće pijeteta prema žrtvama iz Domovinskog rata, a da i dalje surađujete s tim Miloradom Pupovcem koji zagovara sasvim drugačiju politiku od one koja je krvlju stvarana uz Hrvatske branitelje.

Tko je taj Milorad Pupovac da postavlja pitanje diljem naše Domovine KAKO JE BITI SRBIN U HRVATSKOJ.

Ja postavljam pitanje Andreju Plenković KAKO JE BITI HRVAT U HRVATSKOJ?

Što ste napravili s tim Pupovcem po pitanju ratnih zločina, nestalih osoba iz Domovinskog rata i logoraša koji su do dan danas u neizvjesnosti.

Jeste li ikad s tim Pupovcem i Vučićem otvorili temu o naplati ratne odštete koja se mjeri u desecima milijardi prema našoj Domovini.

Zagovarate Vi i vaša stranka ulazak Srbije u EU, a da uopće niste stavili veto na navedena pitanja koja nisu riješena godinama.

Kad se radi već o velikim ciframa u milijardama, gdje su te milijarde za koje vi kažete da spašavaju Slavoniju, Baranju i Srijem iz koje i sam dolazim. Ovdje nitko, pa ni ja sam nisam osjetio boljitak na svojoj koži. Ovdje je sve opustošeno, gradovi i sela su prazni, majke i očevi su sami, njihovi najmiliji su upravo protjerani i prisiljeni da odlaze u bijeli Svijet. Izvezli ste svu mlado-sposobnu radnu snagu, a uvozite državljane Rumunjske, Bugarske, Ukrajine, Indije itd…

Što ste napravili po pitanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, za njih se brinete samo u predizborno vrijeme.

Vi i vaša stranka bili ste zagovornici Istanbulske konvencije koju ste usvojili mimo volje hrvatskog naroda.

Također ste i sukreator i potpisnik Marakeškog sporazuma.

Sad nam još preostaje da nam nametnete i uvedete Euro valutu, a našu Hrvatsku kunu pošaljete u zaborav.

Kako ste i na koji način odlučili o sudbini Agrokora, najveće Hrvatske tvrtke, svi dobro znamo taj slučaj kao i slučaj brodogradnje koji je doživio predstečajni slom.

Danas Vi i vaša politika vršite pritisak na lokalnu upravu da se potpiše i ustupi poljoprivredno zemljište strancima.

Hrvatske šume su nestale, nema ih, sirovina hrasta je izvežena iz RH…

Igrate se hrvatskim resursima!

Za njih ima još bezbroj pitanja na koja nisu u stanju odgovoriti…

Ma kakav Ressler meni može govoriti o generacijama i vrijednostima koje će on zastupati mene kao građanina Hrvatske, svi znamo čiji je on projekt i tko ga je plasirao u politiku.

GOSPODO, NE ŠALJITE MI VIŠE NIKAKVE POZIVE, NISAM VAŠ ČLAN I VI NISTE MOJA BUDUĆNOST!

Danas Hrvatski narod nije više slijep, hvala dragom Bogu naš narod je progledao i nadam se da više ne vjeruje u obećanja koja su prezentirana godinama.

Hrvatska danas ima daleko boljih domoljubnih kandidata i lista koji mogu biti na usluzi svom čovjeku.

Tako isto domoljuba Marka Perkovića THOMPSONA naziva se fašistom, a na skupovima puštate njegove pjesme, sve je to u interesu da se domogne koji glas više. Davnih dana ste pročitani!!!

Sve svoje Hrvatice i Hrvate srdačno pozdravljam gdje god se nalazili.

BOG I HRVATI!”