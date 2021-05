STARTALA JE VELIKA HDZ-OVA BITKA ZA SPLIT! Ovo su njihova dva najvažnija saveznika: Pregovori se već vode

Autor: Iva Međugorac

Premda je u drugi krug lokalnih izbora u Splitu profesor Ivica Puljak ušao s prednošću pred HDZ-ovim kandidatom Vicom Mihanovićem, u vladajućoj stranci uvjereni su kako za vlast u ovom gradu nema brige te se nadaju laganoj pobjedi u ovoj drugoj rundi političke bitke.

Pregovori s Kerumom

Navodno su lokalni HDZ-ovci već krenuli u dogovore sa bivšim splitskim gradonačelnikom Željkom Kerumom, a dogovori se vode i sa Brankom Ramljak, koja također nije uspjela realizirati ambicije i postati splitska gradonačelnica. Dvojac je ovo od kojega u vladajućoj stranci očekuju potporu i u Gradskom vijeću gdje je situacija za HDZ također neizvjesna. S Kerumom dogovori ne bi trebali biti problematični budući da je on uvijek do sada surađivao s HDZ-ovcima, a što se tiče Ramljak ona je korektno surađivala s premijerom Plenkovićem pa u HDZ-u očekuju da ni tu ne bi trebalo biti prepreke za dogovore. No, prije svega toga njihov je fokus drugi krug izbora na kojima očekuju obrat te se nadaju kako će Kerumovi birači povjerenje dati njihovom kandidatu Mihanoviću, bez obzira na to što su uvjereni u dobar plasman u drugom krugu u splitskoj organizaciji HDZ-a s time nemaju namjeru izlijetati pa gledajući zagrebačku političku scenu s oprezom naglašavaju kako su sva iznenađenja moguća budući da su takozvane treće opcije na ovim lokalnim izborima ostvarile zavidne rezultate.

Ipak, bez obzira na zagrebački plasman, teško je očekivati da bi bračna platforma para Puljak mogla ugroziti HDZ na način na koji je Možemo pomrsio račune akterima na zagrebačkoj političkoj sceni.