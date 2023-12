Starija populacija o poklonu za Božić: ‘Neka Plenki živi s time, to on potroši na jednu večeru’

Autor: Dnevno.hr/M.D.

Novi jednokratni dodatak u iznosima od 50 do 160 eura dobit će 830.000 umirovljenika. Većina će ih novac dobiti već ovih dana, dok će ostali, poglavito oni koji primaju kombiniranu hrvatsku i inozemnu ili samo inozemnu mirovinu, morati pričekati do ožujka. Odluka je to Vlade koju je priopćio premijer Andrej Plenković. Za ovaj dodatak izdvojeno je ukupno 79 milijuna eura.

“Situacija je sljedeća. Oni koji imaju mirovinu do 300 eura, dobit će 160 eura, oni s mirovinom od 300 do 435 eura, dobit će 120 eura, onima kojima je mirovina od 435 do 570 eura, dobit će 80 eura, onima kojima je od 570 do 700 eura, dobit će 60 eura, a oni od 700 do 840, dobit će 50 eura. Ukupno, 79 milijuna eura za 830.000 umirovljenika. Na ovaj način, ponovit ću, jednokratnim naknadama smo u posebnim paketima, usmjerili sve skupa 450 milijuna eura. Ovo je poruka Vlade umirovljenicima da mislimo na njih i njihovu situaciju”, rekao je Plenković.

Treći je ovo jednokratni dodatak ove godine, nakon onih isplaćenih na proljeće i u jesen. Ovog je puta obuhvaćen veći broj umirovljenika zbog toga što je uveden još jedan platni razred, s mirovinama do 840 eura (iznos minimalne bruto plaće od 1. siječnja 2024. godine, op.a.), unutar kojeg će biti isplaćen dodatak od 50 eura.

Predizborni trik?

No, čini se da ovaj Vladin božićni poklon nije oduševio umirovljenike. Mnogi negoduju zbog općenito loše situacije u kojoj se nalaze i smatraju ovo predizbornim trikom, iako su iz Sindikata umirovljenika Hrvatske poručili jučer kako je riječ o rezultatu njihovih nastojanja.

“Idu izbori pa dijeli šakom i kapom, ali uzalud vam trud svirači”, poručio je jedan naš čitatelj Plenkoviću i ekipi. Ostali su se nadovezali: “Još jedno mazanje očiju umirovljenicima. Naučili smo to. Ništa konkretno.”

Dio naših čitatelja smatra da Plenković troši njihov novac, dok bi ga neki rado vidjeli da živi s njihovom mirovinom: “Neka Plenki živi s takvom mirovinom, to on potroši na jednu večeru. Sramota”, ustvrdila je na Facebooku jedna naša čitateljica.

Sami predlažu rješenje

Nezadovoljstvo ovim potezom Vlade očito vlada u široj umirovljeničkoj populaciji. Specijalizirani portal za umirovljenička pitanja Mirovina.hr također piše o ogorčenju starijih nam sugrađana. Mnogi njihovi čitatelji misle kako je riječ o predizbornim aktivnostima i samoreklami. Među njima ima i onih koji su dali konkretnije prijedloge kako bi trebalo poboljšati umirovljenički standard.

"Pošteno će biti ako bude stalni dodatak svima, umnožen s godinama staža. Ovo je sada nepravda prema umirovljenim intelektualcima i klasični je populistički predizborni dodvorica", piše jedan građanin, referirajući se zapravo na model isplate "13. mirovine", koji je nedavno obznanjen na Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe.









“Svi koji primaju mirovinu su umirovljenici i svima treba jednako dati, čak bi ja više nagradila one koji su duže radili. Zašto dijeliti umirovljenike na skupine”, pitaju se umirovljenici i dodaju da bi, s obzirom na cijene hrane, lijekova i režija, “najmanja mirovina bi trebala biti barem 700 eura, a za same i 1.000 eura. Kad poplate račune da im barem nešto ostane za život”.