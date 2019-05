Stanovnici Gorskog kotara dvije godine pili neispravnu vodu!

Autor: Dnevno

Voda u Čabru u Gorskom Kotaru nije za ljudsku upotrebu. Zabranila ju je Sanitarna inspekcija još prije dvije godine, ali građani su za to saznali tek prije dva tjedna. Nitko im se nije sjetio ni reći da vodu – ako je baš moraju koristiti – prokuhaju minimalno 3 minute.

“Nitko nas nije obavijestio o kvaliteti vode, odnosno da voda na području grada Čabra nije za piće”, kazala je predsjednica Gradskog vijeća Vazma Malnar. Na pitanje koliko dugo to nisu znali odgovorila je “cijelo vrijeme od 27.10.2017. godine kad je doneseno rješenje do dana 15.5. ove godine kad smo imali tematsku sjednicu” te potvrdila da su cijelo to vrijeme “računi uredno stizali i uredno smo ih podmirivali”.

Odluku Sanitarne inspekcije o zabrani vode za ljudsku potrebu netko je držao u ladici, a za nju se saznalo na Gradskom vijeću prije dva tjedna. Obznanio ju je novi vršitelj dužnosti direktora komunalnog poduzeća.

“Odmah čim sam saznao za taj dopis sam reagirao i obavijestio javnost. Zašto to nije učinjeno prije? Iskreno, ne znam. Niti je taj papir itko vidio i bio je tu u uredu i uredno skrivan od javnosti”, kazao je v.d. direktora Komunalnog poduzeća Čabranka Mladen Stjepan Vitković.

Skrivao se i dug poduzeća! Sve do trenutka kada su vijećnici trebali izglasati odluku da Grad podmiri dug komunalnog društva Čabranka preko kojeg dobivaju vodu. Iz gradskog proračuna bi se tako platio dug od 2 milijuna kuna, ali vijećnici su to odbili izglasati, javlja RTL

Ne plati li Grad dugovanja poduzeća ono će završiti u stečaju, samim time izgubit će bespovratna sredstva od pola milijuna eura za izgradnju pročistača otpadnih voda, koji im je jako potreban. Alarmi su upaljeni za cijelo područje grada jer ne radi sustav kloriranja vode.