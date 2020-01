STANODAVKA FILIPA ZAVADLAVA: ‘Duša me boli. Platio mi je stanarinu, a nije imao što jesti! Na stolu sam našla dvije poruke’

“Duša me boli zbog svega. Bio je i mater i ćaća svojoj braći. Mlađem bratu pod hitno treba pomoći, barem njemu kad već Filipu nisu pomogli. Tragedija će biti ako mu se nakon svega ovoga ne pomogne. Sada barem svi sve znaju”, govori tako za Slobodnu Dalmaciju Marcela Sunara, vlasnica stana u Varošu u kojem je kao podstanar živio 25-godišnji Filip Zavadlav, mladić koji je u subotu, usred bijela dana, ubio trojicu mladića.

“U 2018. godini zvala me jedna časna sestra i raspitivala se bismo li iznajmili sobu jednome momku. Bio je to Filip. Nisam ga poznavala otprije, bilo mi je poznato samo da je iz problematične obitelji od koje se želi maknuti. Kada sam se čula s časnom, on je još bio na brodu i mi smo ga čekali i čuvali sobu za njega jer ga je ona preporučila”, ispričala je Marcela.

“Cijelu prošlu godinu živio je kod mene i samo riječi hvale imam za njega. Bio je krasan momak, divan i pristojan. Uvijek je na vrijeme plaćao stanarinu, bio je uredan i nikakvih problema s njime nisam imala. Tek sada saznajem za probleme s kojima se suočavao i imam grižnju savjesti što mu nisam nekako pomogla, ali nisam znala što ga muči.”

Marcela živi odmah kraj garsonijere koju je iznajmljivala Filipu i kaže kako nikada nije vidjela da je Filip nekoga dovodio ili da je s nekim imao problema.

“Čula bih da mu je netko dolazio ili da se nešto događa. Viđali bismo se usput, svakodnevno prilikom ulaska ili izlaska iz stana i uvijek bismo se javili jedno drugome. Uvijek je bio nekako pun energije, samo bi mi kratko dobacio: idem na ‘Kapetaniju, vježbati ili slično'”, objašnjava Marcela dodajući kako tek sada na površinu izlaze svi njegovi problemi koji traju od 1997. godine.

“Nitko ne podržava ubojstvo koje je on počinio, ali njemu pod hitno treba pomoć. Više od 20 godina ga se zapostavljalo. Ako ga nisu ‘bendali’ kao maloljetnika, nije ni čudo što ga nisu ‘doživljavali’ ni kao punoljetnika. U njegovu slučaju zakazale su sve institucije, pravosuđe, Centar za socijalnu skrb… Grupa podrške na Facebooku ne veliča ubojstva, već samo želi skrenuti pažnju na nefunkcioniranje sustava. Zamislite samo koliko još ima obitelji sa sličnim problemima”, ističe Mrcela.

Zadnjih par mjeseci primijetila je da se nešto događa s Filipom, bio je, kako kaže, nekako drugačiji.

“Nije bio ni pričljiv kao inače, a ni nasmijan. Manje sam ga i viđala. Dan prije, u petak, bio je totalno dotučen. Sjedio je na vrtnoj garnituri na terasi, gdje nikada prije nije sjedio. Tu smo samo stavljali sušiti robu. Jeo je, buljio u prazno i šutio. Kada sam došla, samo mi je kimnuo glavom, što nije bilo nalik njemu, vidjela sam da nešto nije u redu, ali nisam ga željela ‘upirati’ i previše ispitivati”, govori Marcela.

Šokirala se kad je vidjela snimku na društvenim mrežama na kojoj on šeta s kalašnjikovom.

“Kad sam saznala za tragediju i da je Filip učinio to što je učinio, odmah sam znala da su braća nekako u sve to uključena. Tri dana prije svega platio mi je stanarinu, a sada ispada da nije imao što jesti. Kada sam ušla u njegovu sobu, vidjela sam da je frižider prazan. U sobi su bile samo njegove stvari, odjeća, suveniri s broda, dokumenti i Biblija na noćnom ormariću. Grozno mi je, da sam za sve ovo znala, pokušala bih mu pomoći”, kaže Marcela.

U subotu, nakon ubojstva, kada se saznalo da je Filip to učinio, zvala ju je i policija. Čekala ih je da dođu u stan i naprave pretres.

“Filip je došao s njima i kada me vidio, odmah se rasplakao i rekao mi: ‘Oprosti mi, Marcela, nisam spavao 16 dana, proveo sam dan na psihijatriji’. U tom trenutku samo sam ga željela zagrliti i reći mu kako će se sve riješiti. Kada su policajci sve pogledali, krenuli su prema izlazu, a Filip mi je samo dobacio: ‘Ili ja ili oni, nisam znao što ću‘”, priča Marcela.

Prepričava kako je prilikom pretresa Filip bio totalno dezorijentiran, šokiran i nije bio pri sebi, a kasnije je saznala i da su mu već prije prepisali tablete za spavanje.

Na stolu je pronašla i dvije poruke koje je Filip napisao Mariji, pretpostavlja da mu je to bila djevojka. “Sve je to uzrokovano nespavanjem, al dobro, to će se riješiti”, “Da Marija, slažem se, jak u glavi možeš biti samo ako spavaš“, piše na papirićima koje je Filip ostavio na stolu.

“Kada sam čistila stan, pronašla sam cijeli fascikl s njegovim dokumentima, spremnima za brod. Koliko znam, nekako je u ovo vrijeme trebao ponovno ići. Čak smo i prije razgovarali o tome što će biti sa stanom, on mi je nudio i novac da mu čuvan stvari dok je na brodu. Njemu treba pomoć, a ne zatvor“, ističe Marcela.