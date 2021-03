STANKOVIĆ VRLO NEUGODNO ‘STISNUO’ REDATELJA! ‘Što ti bi da napadneš influencericu? U čije ime si je napao?’

Autor: Snježana Vučković

Gost Aleksandra Stankovića u njegovoj emisiji Nedjeljom u dva, danas je bio redatelj i scenarist Dalibor Matanić.

Nakon uvodnog priloga u kojem ga novinar Indexa nije poštedio pri osvrtu na Matanićevo komentiranje influenserice, zapodjenuo se ležeran razgovor u kojoj je redatelj najprije pohvalio svoju suprugu koja se, kako kaže, odrekla karijere radi njega i djece.

Redatelj o obitelji i karijeri

“Moja karijera je zapravo njena karijera”, iskreno je kazao Dalibor Matanić.

Uz otkriće da je kao dječak želio biti novinar, otkrio je da se nakon toga vrlo brzo krenuo filmu.









Doznali smo da nije apolitičan, no da nije okrenut ni lijevo ni desno nego je “iznad toga”:

“Volio bi društvo bez podjele. Vidjeli smo to na primjeru Trumpa, a kod nas isto ima tako radikalnih primjeraka”.

“Hasanbegović? Najgori ministar kulture!”









Za Hasanbegovića je zaključio kako je “najgori ministar kulture ikada”, iako nije objasnio zašto protiv njega nije potpisao peticiju.

Spomenuo je i nevolje s braniteljima u vrijeme afere s HAVCO-om, te pokušao odrediti svoj politički smjer:

“Nisam ljevičar”, ustvrdio je, “ali se posvećujem radničkoj klasi, onakvoj kakvoj su pripadali moji roditelji. Tako je i nastao film ‘Blagajnica hoće ići na more'”.

Voditelj je u ovoj temi bio vrko neumoljiv, pa je gosta “pristisnuo” podacima o tome da je za Trumpa i Bandića također glasala radnička klasa.









O neprimjerenoj reakciji na smrt gradonačelnika

Dotičući se Bandića, izjavio je da mu je žao što je impulzivnom objavom reagirao na njegovu smrt i slaže se da je to bilo neprimjereno:

“No, tvrdim i dalje, mogao je biti simpatičan, ali svakako nije bio anđeo… Ne treba zaboraviti što je radio s Cvjetnim, Kinom Europa i slično”.

S nostalgijom se prisjetio pokojnog Ive Gregurevića s kojim je radio film “Ćaća”, te sa javnosti podijelio zanimljiv podatak da je Gregurević pristao na 25 puta manji honorar, jednak onom kakav je dobio i ostatak filmske ekipe.

Matanić kaže da su 90-tih hrvatski filmovi bili najgori

Na spomen Hercegovaca koje je Matanić obrađivao kroz svoj opus, dotakli su se Nine Raspudića:

“Netočno je kod vas u emisiji izjavio da sam ja autor nekakvog predizbornog spota, ali dobro. Sada je zaljubljen, pa se smirio”, našalio se Matanić.

Dodao je kako smatra da su hrvatski filmovi 90-tih bili očajni.

“Sad se ta ekipa počela lagano micati iako su nas jako unazadili”, kazao je Stankovićev sugovornik.

Aleksandar Stanković je vrlo izravno kazao Mataniću da je pretjerao s napadom na influensericu te ga zamolio da mu to objasni. Voditelj mu je to zamjerio i jasno mu dao do znanja:

Stanković “osvetio” influensericu

“Što ti bi? Na koga si mislio kada si u statusu rekao ‘mi'”? U čije ime si joj se obratio?”, bio je neumoljiv Stanković koji je od Matanića izazvao samo lupanje u čelo kao priznanje da je pretjerao.

O uhljebništvu u svijetu filma i potrebi za ukidanjem plaćanja HRT pristojbe, Matanić je rekao:

“Apsolutno ne. Nije riječ o komercijalnoj televiziji i ta retorika o neplaćanju je ‘stara škola'”.

Kockarsko priznanje

Naglasio je kako je nacizam najgore doba i kako “neke stvari treba priznati”, a jedine povijesne datume koje uvažava su dan oslobođenja Zagreba i dan pobjede u Domovinskom ratu.

Zanimljivo je i da je Matanić kao tinejdžer bio ovisan o kocki, a to je i priznao:

“Bio sam klinac i da, s prijateljima nisam uopće odlazio u školu, stalno smo kockali. Čak i kod Bagarića”.