STANKOVIĆ POŠTEDIO DIVJAK! Ministrici nije postavio najvažnija pitanja! Ona hvalila svoju reformu

Autor: Iva Međugorac

Gošća emisije Nedjeljom u 2, urednika i voditelja Aleksandra Stankovića, ovoga je tjedna bila ministrica obrazovanja Blaženka Divjak, jedna od članica Vlade premijera Andreja Plenkovića koja spada u skupinu najomraženijih ministara. U emisiji je među ostalim progovorila o tome što djecu i učitelje čeka u obrazovnoj reformi Škola za život koja se uvodi u rujnu, u sve škole nakon što je lani prošla eksperimantalnu fazu u 74 hrvatske škole. Stanković je ovoga puta bio više no ugodan domaćin pa je tako ministricu poštedio pitanja o politici, te su prilično umjereno ćaskali o reformi školstva. ”Djeca će biti zadovoljnija, a učitelji više motivirani”, najavila je Divjak govoreći o promjenama koje u obrazovanje donosi Škola za život. Postupati će se puno važnije metodama rada s djecom, najavila je.

”Naglasak će biti na istraživanjima, ne na učenju napamet. Primjerice, Priroda i društvo u petom razredu neće početi sa svemirom, koji je djeci apstraktan, nego sa zavičajem, onim što ih okružuje. Kad radimo postotke, idemo to prikazati grafički, povezati ih s geografijom. U to vrijeme djeca možda uče koliki je udio mora na zemaljskoj kuglu, koliko je slatkih voda. To je nešto što nam omogućuje da povežemo predmete, da djeca razmišljaju izvan okvira. Na hrvatskom, primjerice, neće trebati učiti životopis književnika. Radije će nakon čitanja njegovog djela pripremiti igrokaz. Važno je da nauče postavljati pitanja i da znaju razliku između odgovora argumentima i činjenicama i vlastitog subjektivnog mišljenja”, rekla je Divjak, dematirajući da promjene znače povećanje opsega gradiva, primjerice u matematici i hrvatskom u petom razredu. Po njoj, to je subjektivan dojam, a oni koji su novi kurikulum detaljno prolazili rekli bi da je zapravo reduciran.

”Način na koji se radi je bitan, mi smo ovim promijenili sadržaje koji su bili na snazi 25 godina. Ovo je suvremeniji pristup, daje elemente za postavljanje pitanja, promišljanje, istraživanje, rad u grupi”, izjavila je Divjak. Namjera joj je ne biti zacementiran u planovima i programima, a kroz pet godina trebali bi imati novi, unapređeni program u usporedbi s onim kojega sada uvodimo. je.Na kritiku da je odustala od cjelovite kruikularne reforme i odabrala parcijalno rješenje, ministrica je odgovorila da je pitanje što znači ‘cjelovita’ kurikularna reforma.

”Ona je zamišljena da se može provesti u nekoj fiktivnoj državi, a ne u Hrvatskoj”, poručila je dodajući da je velik put od ideje do realizacije.

Komentirala je i plaće učiteljima u hrvatskim školama priznajući da su definitivno potplaćeni te najavljujući rast njihovih primanja.