Stanković objavio snimku Praljka u studiju: Stisli ga pitanjem, a general im je ovako odgovorio

Autor: Z.S.

Popularni HRT-ov voditelj Aleksandar Stanković u pauzi je od snimanja kultne emisije ‘Nedjeljom u 2’. No to ne znači da je on na godišnjem. Posljednjih godina u ljetno vrijeme sjeda na motor kako bi snimao reportaže s ceste. Tako je i ove godine. A pauzu od studija onda iskoristi kako bi na Facebook profilu svoje emisije podsjetio na neke legendarne epizode. Ovaj put se tako prisjetio gostovanja Slobodana Praljka 2002. i prepirke oko posebno osjetljivog pitanja:





“Gospodine Praljak, jeste li vi srušili Stari most u Mostaru?

SLOBODAN PRALJAK: Uloga je emisije druga. Ako tu temu tako otvorimo, oduzet će nam puno vremena. Osim toga, vi svi znate. Svi, i vi Stankoviću, i gospodin Malić zna, i Senad Avdić zna.

Senad Avdić: Recimo da ja nisam siguran.

Aleksandar Stanković: Recimo da ja nisam bio pa ne znam.

SLOBODAN PRALJAK: Ne trebate, ali se bavite tom temom. Ne možete pitati nešto o novinskoj temi kojom se niste bavili… Bio sam zapovjednik HVO-a tog dijela, dakle Mostar, 1992. godine i zapovijedao sam napad za oslobađanje Mostara koji se danas slavi pod nazivom Lipanjske zore. Tada sam, obzirom da je Stari most već bio bitno oštećen i da je postojala opasnost da ga Srbi sruše, kao kulturnu vrijednost koja ne pripada ni jednom od dva naroda u cijelosti, nego pripada i svjetskoj baštini, dao sam ga oklopiti daskama koje se zovu „colarice“. To su zapravo planke, 7 cm debele… Poginula su mi dva momka pri tome.

Prvo pitanje glasi: zašto bi general koji se tada tako trudio zaštiti, pod cijenu gubitka svojih ljudi, zaštiti most, njega rušio u jednom trenutku, već kad je odlazio? Drugo pitanje koje biste mogli postaviti: jeste li brojili broj granata koje su pale na taj most kad se rušio? Mogli biste se pitati zašto su dvije kamere bile naštimane i cijeli taj događaj sniman.

Prava bi potraga novinarska išla za tim da sazna tko je postavio kamere, čije su to kamere, gdje su otišle snimke toga, zašto je rušenje Starog mosta trajalo toliko sati? Pa biste pitali inženjere može li se most, koji je već bio jako oštećen, srušiti s maksimalno dva tenkovska zrna u sredinu u nekakvo jutro prvi sunčani dan da se zapravo poslije ne može saznati tko je. Kada biste odgovorili na sva ta pitanja, onda biste znali ono što već gospodin Malić zna i što zna zapravo većina ljudi koja se tim problemom bavila, da ja s rušenjem Starog mosta nemam ništa.

——–

Gordan Malić: Ustanovili smo da je tenk 5. vinkovačke brigade granatirao Stari most. Čak i pod pretpostavkom da je prisustvo HV-a u Mostaru pravdano nekim patriotskim dragovoljačkim razlozima, teško je zamisliti da dragovoljac osim nužne opreme kad prelazi granicu, ponese i tenk za svaki slučaj. Ali ja nikako ne mogu prespavati motiv zbog kojeg bi Muslimani Bošnjaci započeli rat. Vi tvrdite da je to zato što su oni 1992. bili u nekoj vrsti nacionalne katarze koja ih je kolektivno okupljala oko zajedničke ideje da su oni temeljni narod.









Senad Avdić: Koja ih je tjerala na kolektivni suicid. Tako je. Pazite, 1992. oni su u prilično nezavidnoj vojnoj situaciji. Oni su praktično poklani u Podrinju. Oni gube gotovo na svim frontovima od Srba i pokušavaju se zadržati tamo gdje mogu. Koji je to racionalni, vojni, politički ili filozofsko-religijski razlog zbog kojeg bi oni započeli rat s drugim narodom i drugom državom u tom trenutku?

SLOBODAN PRALJAK: Upravo zbog toga što koncem 1992. u tako teškoj situaciji kada se počinje raspadati vojska i mentalni i politički sklop, oni moraju imati pobjedu i okreću se protiv Hrvata.

Gordan Malić: To je potpuno iracionalno i vi tretirate jedan rat potpuno…









SLOBODAN PRALJAK: Ne, ja ga ne tretiram iracionalno. Ratovi i jesu početak iracionalnog mišljenja kad je racio došao do kraja.”

