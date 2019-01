STANJE NA CESTAMA: Olujni vjetar otežava promet, zatvorene mnoge ceste

Autor: Dnevno.hr

Zbog olujnih udara vjetra i zimskih uvjeta za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca u smjeru Dalmacije i obrnuto. Prema Rijeci i Istri smiju prometovati autocestom A6 Rijeka-Zagreb do čvora Delnice i dalje državnom cestom preko Gornjeg Jelenja (DC3), prema Rijeci i obrnuto.

Zbog popunjenih odmorišta, mole se vozači kamiona s prikolicama i tegljači s poluprikolicama da do daljnjega ne kreću na put prema Dalmaciji, i obrnuto, iz smjera Dalmacije prema unutrašnjosti.

Za sav promet, zbog olujnog vjetra, zatvorene su:

autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za osobna vozila je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca, Karina i Benkovca (DC50, DC27), a za dostavna vozila i autobuse državnim cestama preko Gračaca, Knina, Kistanja (DC50, DC1 i DC59), i čvora Pirovac (A1)) , i obrnuto,

Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene,

državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački (DC54),

državna cesta Dobroselo-Mazin-Bruvno (DC218),

Paški most.

Samo za osobna vozila otvorene su:

autocesta A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Delnica;

državna cesta Gračac-Zaton Obrovački (DC27).

Na dionici Jadranske magistrale (DC8) Senja-Karlobag zbog jakog vjetra promet je zabranjen za I. i II. skupinu vozila: autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Na autocesti A3 kraj graničnog prijelaza BAJAKOVO u smjeru Lipovca kolona teretnih vozila proteže se oko 500 m.

Zabrana je prometa za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim vozilima s priključnim vozilom za vrijeme zimskih uvjeta na pojedinim cestama:

u Lici:

DC1 Vaganac (g.ž.KA) – Korenica (D52) – čvor Udbina (D522) – Ondić-Gračac-Knin;

DC23 Kapela-Žuta Lokva;

DC25 Korenica (D1) – Bunić – Lički Osik (D25) – Gospić – Karlobag (DC8);

DC32 Josipdol-Kapela,

DC42 u mjestu Poljanak i Josipdol-Saborsko Kuselj;

DC50 Gračac-čvor Sveti Rok,

DC52 Špilnik (D50) – Korenica (D1);

DC217 Ličko Petrovo Selo (D1) – GP Ličko Petrovo Selo;

DC218 granični prijelaz Užljebić-Donji Lapac-Dobroselo;

DC429 Selište Drežničko (g.ž.KA) – Prijeboj (D1);

DC522 Čvor Udbina (D1) – čvor Gornja Ploča (A1);

ŽC Šušanj-Konjsko;

ŽC Ledenik-Šušanj;

ŽC5169 Donji Lapac-Bjelopolje;

ŽC5203 Dobroselo-Srb;

sve lokalne i županijske ceste Ličko-senjske županije;

sve lokalne i županijske ceste nadcestarije Senj i Krasno Polje.

u Slavoniji:

DC2 Sotin-Ilok

IZVANREDNE SITUACIJE I OGRANIČENJA NA AUTOCESTAMA:

na autocesti A1 na 430+000 km između čvora RAVČA i čvora ZAGVOZD u smjeru Zagreba promet se vodi po dvije prometne trake

zbog magle na dionici autoceste A1 Lučko-Karlovac te između čvora Ogulin i kosta Mrežnica vozi se uz ograničenje brzine na 100 km/h.

Do 15. veljače, zbog radova će biti zatvorena državna cesta DC303 od naselja Brajkovići do čvora Kanfanar. Obilazak iz smjera Kanfanara prema Rovinju i obratno: za vozila do 3t preko Svetvinčenta i Krmeda, a za vozila preko 3t obilazak je preko Vodnjana i Bala. Sa Istarskog ipsilona (A9) promet se preusmjerava na čvor Vodnjan sjever. Iz smjera Rovinja prema Kanfanaru za vozila preko 3t nosivosti obilazak je preko Limskog kanala na čvor Medaki (Istarski ipsilon A9).

Za sav promet, zbog radova, zatvorene su ceste:

DC1 čvor Lučko (A3) – Jastrebarsko (DC310) kroz Stupnik (obilazak je lokalnim ulicama uz privremenu prometnu signalizaciju);

DC47 Jasenovac-Hrvatska Dubica kod skretanja za Višnjicu (zbog oštećenja kolnika);

DC7 između mjesta Sikirevci i Slavonski Šamac;

DC36 Gladovec Pokupski-Žažina u naselju Pokupsko;

DC53 u Čaglinu (između Našica i Slavonskog Broda);

DC75 u Funtani i u Novigradu;

DC303 od naselja Brajkovići do čvora Kanfanar,

DC232 Sisak-Jasenovac između Lonje i Trebeža otvorena je za vozila do 5 t nosivosti zbog oštećenja;

ŽC6034 Knin-Plavno u mjestu Radljevac i LC25176 Vrbno-Ježovec-ŽC2083 (klizište).

Prema privremenoj prometnoj regulaciji vozi se na cestama:

Istarskom ipsilonu (B8) između čvorova Cerovlje i Lupoglav te čvora Lupoglav i tunela Učka;

DC8 Jadranskoj magistrali u Slanom (kod Dubrovnika);

DC205 u mjestu Sveti Križ kod Tuhelja vozi (ograničenje brzine 30 km/h);

DC31 u mjestu Kravarsko (zbog odrona);

DC33 kroz grad Drniš;

ŽC3070 Dugo Selo-Rugvica-Orle (ograničenje brzine 30 km/h).

Zbog loših vremenskih uvjeta zatvorena je županijska cesta ŽC4253 Velika-Park prirode Papuk.

U Zagrebu, zbog rekonstrukcije Remetinečkog rotora, prometuje se prema privremenoj regulaciji. Vozila teža od 5t ukupne nosivosti i visine veće od 3,5m presumjeravaju se na Buzin. Tijekom jutarnjih i poslijepodnevnih sati pozivamo na strpljenje i dodatni oprez zbog veće prometne gužve.