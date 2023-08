Srpski zločinci u Prijedoru su silovali trogodišnje dijete: Milanovićev prijatelj Dodik tamo će se prisjećati žrtava Oluje

Autor: Iva Međugorac

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović nedavno se na Hvaru sastao sa prvim čovjekom RS-a Miloradom Dodikom, a taj susret još se uvijek komentira i u vladajućim redovima posebice u time premijera Andreja Plenkovića u kojem smatraju kako je ovaj Milanovićev prijem bio on tajan, ili javan svojevrsna pljuska hrvatskim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Naime, svega par dana nakon Milanovićeva druženja s Dodikom SAD su sankcijama kaznile četvero njegovih najbližih suradnika, a riječ je ujedno i o osobama koje obnašaju vodeće dužnosti kako u Bosni i Hercegovini tako i u samoj Republici Srpskoj.

Američke sankcije liderima RS-a

Američke sankcije znače zabranu putovanja u tu zemlju kao i zamrzavanje imovine te su one nametnute članici Predsjedništva BiH Željki Cvijanović, predsjedniku vlade RS Radovanu VIškoviću, predsjedniku entitetskog parlamenta Nenadu Stevandiću kao i ministru pravosuđa RS-a Milošu Bukejloviću. Ne treba zaboraviti niti to da je Dodik po američkim sankcijama još od 2017-te, godine, a ove posljednje sankcije zbog secesionističke politike i ugrožavanja provedbe Daytonskog sporazuma za Plenkovićeve suradnike jasan su pokazatelj da predstavnici vlasti u Hrvatskoj nemaju što raditi na sastancima s Dodikom, već se štoviše moraju distancirati od politike koju on zagovara baš kao što je to počeo činiti predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović koji u tom kontekstu slijedi upute zagrebačkog šefa Andreja Plenkovića koji od početka svojeg prvog premijerskog mandata provodi proeuropsku politiku, njegujući bliske odnose i sa američkom stranom, što je posebno došlo do izražaja tijekom rata u Ukrajini, otkako i hrvatski predsjednik Milanović sve intenzivnije njeguje odnose s Dodikom koji se uz svojeg srpskog kolegu Aleksandra Vučića i smatra produženom rukom ruskog predsjednika Vladimira Putina na ovim prostorima takozvane regije.





Kako tvrde HDZ-ovci bliski Plenkoviću pored toga što nas ovakvim susretima Milanović uvodi u konflikte s Amerikom jer on predstavlja vlast u našoj zemlji, svojim druženjima s Dodikom Milanović pokazuje kako su njegovi glasni narativi o brizi za Hrvate u Bosni i Hercegovini prazni pamfleti, nalik onima koje je iznosio kada se protivio ulasku Finske i Švedske u Nato savez te na koncu kapitulirao upravo na Nato summitu gdje je bio manji od makova zrna. Ne tiče se Dodika previše retorika onih bliskih Plenkoviću, on svoj pomalo primitivan i krut politički put vrlo dobro zna pa je stoga baš sada kada mu se fotelja ljulja kao nikada ranije odlučeno da će se Srbi ove godine žrtava Oluje prisjećati u Prijedoru, gradu u susjednoj BiH.

Žrtava Oluje prisjećati će se u Prijedoru

Nije Prijedor tek tako došao na Dodikov repertoar, već je sve to još prije nekoliko dana dogovoreno na njegovom beogradskom sastanku s Vučićem, a na kojem je nazočio i patrijarh Porfirije. Ovaj je trojac organizator Dana sjećanja na žrtve Oluje u Prijedoru, a odabirom Prijedora kao mjesta obilježavanja srpska trojka prema tvrdnjama iz Bosne i Hercegovine, ali i prema tvrdnjama iz Plenkovićevih redova pokazuje da oplakuje za SAO Krajinom i idejama koje je promovirao i provodio pokojni Slobodan Milošević. Održavanje komemoracije za srpske žrtve u Prijedoru svojevrsna je provokacija, jer je Prijedor u Bosni i Hercegovini pored Srebrenice na razini Vukovara u Hrvatskoj.

Riječ je o mjestu koje simbolizira tragediju i mjestu u kojem se ogleda Miloševićeva politika, nad kojom će sada uz blagoslov Porfirija plakati Vučić i Milanovićev prijatelj Milorad Dodik. Događaj je to koji će očito predstavljati okupljanje takozvanog srpskog sveta i to baš u mjestu u kojem su se odvijali najveći zločini kako nad Bošnjacima, tako i nad Hrvatima u BiH. Prijedor je mjesto u kojem je pobijeno preko 3.000 ljudi, od čega više od stotinu djece, a tamo su zabilježena i svjedočanstva o silovanjima trogodišnje djece. Na tome je području jedna od najmasovnijih grobnica Tomašica u kojoj počiva preko tisuću tijela, tamo su i konclogori Omarska, Keraterm, Trnpolje i Manjača kroz koje je prošlo preko tri tisuće zarobljenika i civila, u tome su gradu Bošnjaci i Hrvati oko ruke morali nosati bijele trake kao u nacističkoj Njemačkoj, ali ništa od toga Dodika ne dotiče jer on ionako živi i egzistira na politici podjela, i izazivanju novih tenzija u zemlji u kojoj šačica onih koji su ostali jedva spaja kraj s krajem.









Oglasio se i Pupovac

Koliko god u HDZ-u bili kritični prema Milanoviću i njegovim susretima s Dodikom, toliko i u njihovim redovima uz asistenciju Milorada Pupovca živi politika podjela pa se shodno tome i ovih dana uoči Oluje oglasio Milorad Pupovac.

”Postupci netolerancije, diskriminacije, nepriznavanja zajamčenih prava (na pismo i obrazovanje) ili njihovo osporavanje (na političku participaciju) te širenje antisrpskih osjećaja i govora mržnje još uvijek su prisutni, a samo je njihov intenzitet promjenjiv”, navodi se u Pupovčevoj izjavi sjećanja na žrtve Oluje u kojoj se dodaje da tome značajno doprinose državne politike sjećanja i njihove komemorativne prakse.









“Zbog njih, oni koji su manjina nerijetko žive u strahu od komemoriranja vlastita stradanja”, dodaje se i poručuje kako teret obnove kulture mira i pomirenja u Hrvatskoj, ali i drugdje, i dalje je u najvećoj mjeri na manjinama, naročito na srpskoj manjini. SNV se kao i ranijih godina prisjetio pripadnika srpskog, hrvatskog i drugih naroda koji su ostalio bez svojih zavičaja, bližnjih i imovine u ratnim godinama koje su prethodile ljetu 95-te te svih Hrvata i Srba koji su ubijeni, zlostavljani, protupravno zatvarani, zastrašivani i protjerani.