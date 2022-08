SRPSKI GENERAL U DRAMI PRI POVRATKU IZ HRVATSKE: ‘Pretresali su me, pritišću mi obitelj’. Vučićev trn u oku nekad hvalio Ratka Mladića

Autor: Dnevno.hr

Nakon sat i četrdeset minuta zadržavanja na graničnom prijelazu Batrovci, Zdravko Ponoš, predsjednik političke organizacije Srbija centar, i njegova obitelj pušteni su da uđu u Srbiju, u koju su se vraćali s godišnjeg odmora bez da su pripadnici Sigurnosne informativne agencije obavili razgovor s njim, kako mu je granična policija naglasila da će se to dogoditi.

Policajci na graničnom prijelazu su u četvrtak oko 17 sati zaustavili auto u kojem je Ponoš bio s obitelji. Predsjedničkom kandidatu na proteklim izborima rečeno je da auto parkira sa strane i pričeka “da dođu pripadnici BIA kako bi obavili razgovor s njim”.

‘Politički pritisak i maltretiranje moje obitelji’

Nakon gotovo dva sata čekanja Ponošu su pripadnici granične policije rekli da službenici BIA ipak ne dolaze te da može u Srbiju.

“Ovdje nije riječ o bilo kakvoj rutinskoj kontroli na ulasku u zemlju. BIA ne funkcionira na takav način i ne obavlja razgovore na granici. Procedura je takva da ako BIA smatra da treba obaviti razgovor sa mnom onda mi uputi poziv na kućnu adresu, a pretpostavljam da ima i moj broj telefona te me može obavijestiti i na taj način. Sasvim je jasno da se u ovom slučaju radi o političkom pritisku i maltretiranju moje obitelji. Kako drugačije nazvati kada vas nakon višesatnog putovanja po izuzetno toplom vremenu policija zadržava na graničnom prijelazu još sat i četrdeset minuta”, izjavio je za Danas Zdravko Ponoš.

Vučićevi lešinari ga nazivali ‘vlasnikom pasoša s šahovnicom’

Podsjetimo, Ponoš je bio glavni protukandidat Aleksandru Vučiću na travanjskim predsjedničkim izborima. Umirovljeni je general – potpukovnik Vojske Srbije u mirovini i bivši načelnik srbijanskoga Generalštaba. Kao Srbin iz Hrvatske, rođen je 1962. u Golubiću kod Knina, ali i kao suprug Hrvatice, našao se već i prije službene objave kandidature na snažnom udaru vučićevskih tabloida i zastupnika ‘naprednjaka’ u srbijanskom parlamentu.

Kompromitirao se izjavama o Mladiću: Bio je dobar oficir

Nazivali su ga ‘Hrvatom’ i ‘vlasnikom pasoša s šahovnicom’. Ponoš se, suprotno očekivanjima, poprilično kompromitirao izjava o Ratku Mladiću.

“Ja sam Mladića upoznao na početku rata u Kninu, on je bio dobar oficir. Poduzimao je briljantne vojne akcije u toku rata. Taj čovjek je uradio mnogo kvalitetnih vojničkih stvari, i da to nije urađeno danas ne bi bilo Republike Srpske”, glasi najnoviji Ponošev hvalospjev Mladiću u emisiji televizije Nove S. Osim što je Mladića nazvao dobrim oficirom, Ponoš je odbio izravno reći da je on odgovoran za genocid.