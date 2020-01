SRETAN KRAJ POTRAGE: Afrička mačka-serval Jonny vratio se kući! Evo kako je uopće dospio u Turopolje

Autor: Dnevno

Afrička mačka-serval Jonny vratio se kući! Veterinar Branimir Reindl s kolegom je uspio uloviti ljubimca Slovenca Blaža Kožara te je za Večernji ispričao kako je tekla potraga o točkastoj, malo većoj, mica-maci koja je zabezeknula mladog Andreja Šejića. On ju je jedini uspio snimiti mobitelom vraćajući se iz ribičije prije mjesec dana.

Stara godinu i pol, a legalno ju je kod registriranog uzgajivača u Belgiji nabavio Slovenac Blaž Kozar. Jonny je živio kao obična kućna mačka, razmazio ju je i dao joj vlastitu sobu.

Kako su vlasnici zaljubljenici u prirodu, često idu u šetnje te bi na obaveznom povodniku vodili i Jonnyja koji je bio obilježen i GPS ogrlicom. No, jedna šetnja nije prošla po planu. Jonnyja su napali psi i dok je Blaž pokušavao obraniti macu od oštrih zubiju vrste nenavikle na ovakve susrete – ljubimac se otrgnuo, a psi su ga nastavili ganjati po šumi. Nakon toga, prema GPS signalu, Blaž je u nekoliko navrata bio u neposrednoj blizini životinje, ali mu ona više nije prilazila u ruke.

Krajem kolovoza kada je ogrlica prestala slati GPS signal mačku se gubi svaki trag. Sve do sredine prosinca kada je bio snimljen u Turopoljskom Lugu. I tu kreće prava potraga. Prema lokaciji na Google mapu dobivenu preko VG news gdje je mačka snimljena, postavljene su foto zamke. No, tamo se mačku gubi svaki trag sve do 29.12. kada je zamijećen kod Sv.Helene u mjestu Križevčec.

Osim foto zamki, koristili su se i termalni uređaji, najbolji spektivi, dvogledi i fotoaparati – gotovo policijska potraga za sad već, pretpostavlja se, promrzlom macom. Pokušali su joj priči kako bi je uspavali puškom, ali velika udaljenost to nije dopustila – bojali su se da bi je samo prestrašili. Reindl tad kontaktira kolegu Vedrana Sljepčevića, velikog poznavatelja risova.

Kako nas je prihvatio i dopustio da ga promatramo i da budemo u njegovoj blizini, prihvaćao je hranu koju smo mu ostavljali Vedran i ja, te smo odlučili pokušati ga uhvatiti koristeći iskustvo prikupljano upravo na risovima. Zadnjih 7 dana cjelodnevnog angažmana postavljanja hrane i pripreme lokacije s fotozamkom i hvataljkom isplatilo se.

Mačak je u dobrom stanju, dobre kondicije, uredno uzima vodu i hranu i normalno u skladu s okolnostima reagira na podražaje iz okoline. Unatoč šoku i dugom periodu provedenom u divljini, istu večer nakon hvatanja uzeo je hranu iz ruke, tako da vjeruje da će uz vlasnike postići kontakt kako bi mogao nastaviti život kao kućni ljubimac kako je i odgojen i othranjen, saznaje Večernji.