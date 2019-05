SRBIN KOD ACE OPLEO PO SVOJOJ NACIJI: ‘Sveti Sava bi, da može, svetosavske Srbe išibao motkom’

Autor: S.V.

Svetislav Basara je suvremeni srpski višestruko nagrađivani književnik, poznat po kritici ozračja u svojoj zemlji za koju je, po njegovim riječima, Aleksandar Vučić jedan od vodećih krivaca.

Upravo on bio je današnjim gostom emisije Aleksandra Stankovića, Nu2:

“Većina me u Srbiji doživljava kao antisrbina koji pljuje po svemu srpskom, ali ja sam se stim srodio i ne doživljavam ih previše”, kazao je na samom početku Stankovićev gost.

“Stojim iza svake riječi napisane o svojoj naciji. Srbi su skloni da sve neugodno što se dogodi, krive nekoga drugog. Čak i tijekom poplave 2014. pronašli su krivca u stranim silama i opoziciji, iako je riječ o prirodnoj nepogodi. Neposredno uoči pomrčine sunca u Srbiji 1999. godine, gledao sam kako sumrak dolazi u moju rodnu Bajinu Baštu… Nikoga nema, kiosci prazni, sve je bilo kao nakon pada atomske bombe. Naknadno sam doznao da je RTS proširila vijest da se zbog pomrčine sunca može oslijepiti. Šokirao sam se zbog masovnog nasjedanja. To nije bilo tako samo u Bajinoj Bašti nego u cijeloj Srbiji”, čudio se srpski pisac naivnosti svojih sugrađana.

Kosovska bitka i “pobjeda” nakon bombardiranja Srbije, pretvoreni su u mit. Svetislav Basara pokušao je raščlaniti taj fenomen, no priča je otišla u smjeru povratka Kosova Srbiji:

“To bi bio najmračniji scenarij. Da se Kosovo vrati Srbiji, to bi bila velika pomutnja. Jer oni su oduvijek doživljavani kao “strano tijelo” i nikada nisu bili prihvaćeni, a niti oni nisu Srbiju doživljavali kao svoju domovinu”.

Nakon priloga o intrigantnom, plodonosnom piscu kroz koji smo doznali kako svakodnevno, već godinama piše kolumne za Danas a usput piše i knjige, zaključilo se i kako nikako nije riječ o ljevičaru, već o “raionalnom desničaru”. A onda se osvrnuo na aktualnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića:

“On je najomraženiji predsjednik do sada i ne može se usporediti s Miloševićem. Oporba je slaba i nikako mu neće “doći glave”. Nekoliko desetaka prosvjednika neće učiniti ništa. Opozicija nema nikakvu namjeru mijenjanja sistema koji omogućava Vučiće i Miloševiće, da jedan čovjek bude apsolutni vladar. To ih ne zanima. Dakle, ne zanima ih sistem, nego to što na Vučićevom mjestu nisu oni”, rekao je.

Zaključio je kako Vučić “šešeljevsku stigmu” neće nikada skinuti u Hrvatskoj, no tvrdi kako sličnu stigmu ima i u Srbiji. Kratko je komentirao i samog Vojislava Šešelja:

“Svojim divljanjem je izgubio sve civilizacijske ograde. Da vladam Srbijom, deportirao bih ga u Sarajevo”.

Pisac je objasnio i kako ne voli putovanja te kao ne voli ostavljati svoje mjesto prebivališta, a humor je okarakterizirao kao oklop protiv grube realnosti

“Humor je nešto što tupi oštricu zala, barem onaj koji ja volim. On ne može ništa mijenjati, ali može razvedriti”.

Iskreno je priznao svoju sklonost alkoholu, no kako ga više ne konzumira zbog zdravstvenih razloga:

“Ne sramim se toga, volio sam popiti ali to nema nikakav stimulativni utjecaj niti utječe na produktivnost. Volio sam kafane, ali mi one nisu bile inspirativne. Alkohol mi je bio rekreacija, a ne stimulans. Kad popijem pet rakija, ne mogu napisati ni najbanalniju temu”.

Objasnio je i svoju religioznost:

“Postao sam religiozan kad sam pristao vjerovati. Kasnije većinu poslova obavlja “gospodnja energija”. U pravoslavlju sam našao dobre odgovore, točnije u njezinoj staroj literaturi. To je dinamičan proces, za vjerom se stalno mora juriti… No, u svetoslavlje ne vjerujem, lijepo zvuči ali ona je pronalazak nekog međuratnog “prote” i težnja nekom ekskluzivitetu. Sveti Sava bi, da je u mogućnosti, takve Srbe išibao motkom”.