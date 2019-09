SRBI NAPALI RUŽU, ŠKORU, KARAMARKA, KOLINDU: Nevjerojatno što im spočitavaju

Autor: dnevno.hr

Kako izgleda život Srba u Hrvatskoj, nastojalo se prikazati u članku tjednika “Novosti” koji je potom prenio i srbijanski “Standard”. U tom se mediju naime, navodi kako su više od jednom dnevno napadani Srbi u Hrvatskoj u prošloj godini. Riječ je o podacima iz Biltena Srpskog narodnog vijeća portala “Novosti”, koji se inače financira iz hrvatskog državnog proračuna u visini od skoro 400 tisuća eura na godišnjoj razini. Tjednik i portal “Novosti” poznati su po provokativnim naslovnicama i tekstovima, a sada pak, idu korak dalje pa tvrde da je u Hrvatskoj od 2014.do 2018.godine bilo 1376 verbalnmih i fizičkih napada na građane srpske nacionalnosti. Lani su ih prebrojali 381 te zaključili da se radi o više od jednom napadu dnevno. SNV Bulletin pediodično je izdanje SNV-a koji objavljuju pod naslovom “Historijski revizionizam, govor mržnje i nasilja prema Srbima” za svaku pojedinačnu godinu. Zanimljivo, dok istodobno progovaraju o napadima i netrepeljivosti, članovi SNV-a dobro kotiraju u hrvatskoj politici. Primjerice, novi šef te institucije Boris Milošević, osim što SDSS-ove boje brani u sabornici, sudjeluje kao član u dvama saborskim odborima- Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Odboru za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Osim toga, i šef SDSS-a Milorad Pupovac predsjeda saborskim Odborom za ljudska prava te su ujedno SDSS-ovci koalicijski partneri vladajućeg HDZ-a, u čijem je mandatu Pupovac i postao članom Odbora za vanjsku politiku, Odbora za obrazovanje kao i Odbora za Ustav.

Dopredsjednica Srpskoga narodnog vijeća je Dragana Jeckov, također je saborska zastupnica koja obnaša dužnost članice Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, ali i članice Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije te članice Odbora za poljoprivredu. Ono što je u svemu tome trn u oku, kako “Standardu” tako i “Novostima” jest to što nema nedvosmislene osude tih napada, a mnogi su se političari okomili na one koji na napade upozoravaju, s posebnim naglaskom na Pupovca. Stoga “Standard” proziva Miroslava Škoru, Miru Kovača, Milana Kujundžića, Ružu Tomašić, Karamarka pa i Bernardića.

“U pravu je Milorad Pupovac kada kaže da se napadi ne događaju slučajno i da je u Hrvatskoj stvorena društvena klima u kojoj je sasvim normalno psovati ‘srpsku majku’. U pravu je i kada kaže da je nakon normalizacije 2000-ih, s dolaskom Tomislava Karamarka na čelo HDZ-a, došlo do radikalizacije odnosa prema najvećoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj. Karamarko je, upozorava se, dobar dio svoje ekipe izvukao iz najdubljeg mraka. „Sjetite se samo Ivana Tepeša, lika koji je kao potpredsjednik Hrvatskog sabora marširao zajedno s tisućama crnokošuljaša centrom Zagreba tražeći ostavku Mirjane Rakić s mjesta predsjednice Vijeća za elektronske medije jer se usudila na dva dana oduzeti koncesiju Z1 televiziji na kojoj je emitirana emisija Marka Juriča s nedvosmislenim govorom mržnje“, prenosi “Standard” “Novosti” u kojima se nadalje dodaje da su tada zli duhovi pušteni iz boce te još haraju Hrvatskom. Za to dio krivice snosi i premijer Plenković sa svojom administracijom, i nejasnom, mlakom politikom gašenja požara koji svaki čas izbijaju na drugom mjestu.

”Najbolji primjer za to je, govore, već zaboravljeno Povjerenstvo za suočavanje s prošlošću koje praktično nije ništa zaključilo, ali je zato relativizacijom ustaškog pozdrava ‘Za dom spremni’ omogućilo njegovo vraćanje u javni život”, navodi se nadalje u “Standardu”, koji međutim, izbjegava napisati da je Pupovac dio vlasti na čijem je čelu Plenković kojega prozivaju. “Način na koji Plenković rješava probleme ilustrira i ona čuvena spomen-ploča poginulim HOS-ovcima koju su pripadnici te neoustaške jedinice postavili na kuću u Jasenovcu u kojoj je za vrijeme Drugoga svjetskog rata stolovao ustaški zapovjednik Maks Luburić. Umjesto da se ta sramota zauvijek ukloni, Vlada je ploču premjestila desetak kilometara dalje, u park kraj Novske, i uz to postavila danonoćnu policijsku stražu. Da bi se tekovine takve politike suzbile potreban je daleko veći trud od ovoga koji ulažu Plenković i njegovi, s tim da je pitanje koliko su uistinu voljni riješiti taj problem. Posebno kad se uzme u obzir da je donedavni politički tajnik HDZ, formalno glavni ideolog te stranke, bio notorni Lovro Kuščević, kojem su mediji iskopali fotografiju ustaškog poglavnika Ante Pavelića na slici u vili koju iznajmljuje turistima u svojem Nedelišću na Braču. Prošlotjedni napadi na građane srpske nacionalnosti u Uzdolju, Đevrskama, Viškovu i Valbandonu ipak su bili previše da bi se i oni mogli gurnuti pod tepih, kao što se to radilo do sada, pišu “Novosti”. Posebno upozoravaju na onaj incident u Uzdolju, “koji je imao sve elemente akcije fašističkih batinaša koji su uletjeli u kafić naoružani letvama, šipkama i mačetama i u nekoliko minuta pretukli sve koje su mogli, uključujući i jednog maloljetnika”, nabrajaju nadalje u “Standardu”, a prenoseći “Novosti” te podsjećajući da je maloljetnik završio s osam šavova na glavi, dok je jedna Francuskinja s djecom, koja se zatekla u kafiću, trajno istraumatizirana.

“Na spomenutoj konferenciji za novinare, članovi SDSS-a su jasno upozorili na to što se događa i da je krajnje vrijeme da nasilje prestane jer je ovakva situacija neodrživa. Međutim, umjesto razgovora i pokušaja da se stanje smiri dočekala ih je mlaka reakcija s druge strane, pa čak i optužbe za podizanje tenzija i izazivanje društvene polarizacije. S druge strane, predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović učinila je sve da se ne izjašnjava o ovoj temi, ali su je novinari ipak zaskočili pa je tek, kako se navodi, promrmljala da osuđuje svako nasilje, ali da će pričekati policijsko izvješće da donese konačni stav”, zaključuje “Standard” prenoseći SNV-ove “Novosti”.