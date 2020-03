SRBI NADIGRALI PLENKOVIĆEVE MJERE? Evo kako spašavaju svoje gospodarstvo od kataklizme

Gostujući na N1 televiziji ministar gospodarstva Darko Horvat otkrio je kako Vlada intenzivno radi na mjerama za ublažavanje posljedica koronavirusa na gospodarstvo. Kada je pak riječ o pojedinim detaljima, resorni ministar najavljuje da će se pojedinosti znati u nadolazećem tjednu. “Pojedinačni zahtjevi će se morati podnositi bez obzira jeste li u statusu građanstva ili poduzetništva”, rekao je ministar Horvat odgovarajući na pitanje kako će funkcionirati najavljeni tromjesečni moratorij na otplatu kredita. Najavio je 140 milijuna tekuće likvidnosti kroz aranžmane HBOR-a i HAMAG Bicro, a uz to istaknu i da idu na europske fondove po milijardu kuna likvidnosti. Horvat je najavio kredite od 1000 do 25 000 eura kroz HAMAG Bicro.

“Ide se prema tome da građani na jednostavan način dokažu da je njihov poslodavac ili poslovno okruženje došlo do pada gospodarske aktivnosti zbog koronavirusa. Nema uniformnih mjera, bit će strogo specijalizirane za one koji trpe zbog koronavirusa”, istaknuo je Horvat. Inače, od ponedjeljka se najavljuje veliki set mjera, a vladajući ih namjeravaju komunicirati online pa zato neće niti biti potrebe za odlazak u poslovnicu banke, ujedno, veliki dio aplikacija na snazi je u poslovnim bankama, dok se uskoro planira osposobiti HBOR i Hamag Bicro za to.

“Molim i tražim od građana jednu dozu strpljenja da bi dinamika bila što brža”, istaknuo je Horvat, napomenuo je i da minimalna plaća ide za zaposlenike koje je poslodavac ostavio na radnom mjestu, a prema njegovim riječima iz te vrste pomoći nitko neće biti izuzet. “Jedna pomoć države ide u prilog poslodavcu gdje mu se financira iznos minimalne plaće kako se radnici ne bi otpuštali. Ako poslodavac ne može zadržati radnike oni idu na Zavod za zapošljavanje, a osigurana su sredstva da se kroz naknade tim ljudima pomogne ako završe na Zavodu za zapošljavanje”, kaže ministar koji je progovorio i o opcijama odgode i oprosta pa najavio kako se u ovom času ipak govori o odgodama, no otvorena je opcija da se u nadolazećim mjesecima odluke korigiraju. ”Lako je danas biti kritičar, ali imati zadatak koji danas ima kolega Marić mislim da biti u ovakvoj situaciji nije nimalo lako. Dajemo mi sebi prvo do znanja da budemo odgovorni prema samom sebi, ova dva mjeseca moramo održati minimalne funkcije funkcionalnosti države. Prvi korak nam je stvoriti zakonodavni okvir u kojem možemo donositi odluke, zahvaljujući tome samo danas će biti izglasano 17,18 novih zakonskih odredbi”, izjavio je Horvat uz opasku da je vladajućima primarno spriječiti širenje virusa i zaštititi zdravlje ljudi, nakon toga ide i sprječavanje posljedica na gospodarstvo. Osim Horvata, oglasila se i Hrvatska udruga banaka iz koje je rečeno kako su u proteklom razdoblju sudjelovali na sastancima s predstavnicima Vlade, HNB-a i Hrvatska banke za obnovu i razvitak te je proaktivno iznesen niz mjera s ciljem pomoći hrvatskom gospodarstvu. Banke predlažu gospodarske mjere kojima je cilj pomoći poduzećima i fizičkim osobama na čije je poslovanje utjecala pojava koronavirusa. Istodobno, u Srbiji su svoj plan ipak konkretizirali pa njihova narodna banka najavljuje moratorij za sve koji žele bez dodatnih uvjeta i naknada.

“Narodna banka Srbije u koordinaciji s drugim državnim organima poduzima i poduzimat će sve što je neophodno da zaštiti stabilnost i u izvanrednim okolnostima olakša poziciju građana i privrede Republike Srbije. Svijest o neophodnosti odgovornog ponašanja svih tržišnih sudionika je u ovim osjetljivim trenucima od neprocjenjive važnosti za prebroditi teškoće s kojima se možemo suočiti”, stoji u priopćenju NBS-a u kojem se naglašava kako je moratorij propisan za sve dužnike koji to žele- fizičke osobe, poljoprivrednike, poduzetnik i gospodarska društva, a podrazumijeva zastoj u otplati obveza koji ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja uvedenog zbog pandemije.

“Tijekom trajanja izvanrednog stanja banka, kao ni davatelj leasinga neće obračunavati zateznu kamatu na dospjela a nepodmirena potraživanja i neće pokretati postupak izvršenja odnosno prinudne naplate, niti će poduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od klijenata”, kažu u NBS.