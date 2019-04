SRBI IZVAN SEBE! Hrvatska rastura na europskoj gastro karti ovim proizvodima! Nisu nam ni blizu

Hrvati za sada imaju 22 zaštićena proizvoda.

Na razini Europske unije, Hrvatska je do sada zaštitila 22 prehrambena proizvoda, koji su podijeljeni u dvije kategorije, prva se odnosi na oznaku izvornosti, što znači da proizvod potječe iz određenog mjesta, regije, ili pak u pojedinim slučajveima iz države, druga je pak oznaka zemljopisnog porijekla koja propisuje da se najmanje jedan dio proizvodnje mora odvijati na propisanom području. Da bi se dobilo prvu oznaku, kvaliteta proizvoda mora biti uzrokovana posebnim prirodnim okolnostima, ili tradicijom nekog zemljopisnog područja, a sve faze proizvodnje na ovaj način zaštićenog proizvoda moraju se odvijati na točno određenom području. S druge strane oznaka zemljopisnog porijekla nešto je fleksibilnija, primjerice kada je riječ o istarskom pršutu on se može proizvesti isključivo od svinja uzgojenih u Istri ili kontinentalnoj Hrvatskoj, dok se meso za drniški pršut može i uvoziti, a isto je pravilo na snazi i za dalmatinski pršut. Ovih dana Hrvatska se može pohvaliti proširenjem liste zaštićenih proizvoda, a na ovaj popis uvrštena je naime paška sol, kada je riječ o zaštiti oznakom izvornosti Hrvatska za sada na tom popisu ima 12 proizvoda. Ekstra djevičansko maslinovo ulje sa Cresa prvo je u Hrvatskoj s oznakom izvornosti, a riječ je o proizvodu spralvjenom od sorti simanjka i plovinka, da je riječ o kompleksnoj proceduri svjedoči podatak kako je proces trajao pet godina, a pravo na korišenje oznake posjeduje poljoprivredna zadruga Cres. Neretvanska mandarina zaštićena je 2017.godine, no samo nekoliko proizvođača posjeduije službeni certifikat o izvornosti. Kupus sorte ogulinac koji se kiseli na području Ogulina i Josipdola te koji je samo tamo izrastao nosi naziv ogulinskog kiselog kupusa, a razlikuje se od drugih vrsta kupusa zbog plosnatih glavica, mekšeg i savitljivijeg lišća. I varaždinsko zelje također krasi ovu listu. Istarski pršut zaštićen je 2012.godine, a za razliku od dalmatinskog pršuta riječ je o proizvodu koji se ne dimi već preša, uz to ne mora se proizvoditi od svinja u Istri, ali se ne smije niti proizvoditi s mesom iz inozemstva. Inače, osim Hrvatske i slovenski dio Istre ima pravo na proizvodnju ovog proizvoda. Krčko ekstra djevičansko ulje od maslina našpke, rošulje i slatke također je na ovom popisu, kao i maslinovo ulje sa Korčule te Šoltansko maslinovo ulje, ali i maslinovo ulje Istra. Što bi ova lista bila bez paške janjetina, koja zbog svojeg specifičnog okusa i načina ishrane također posjeduje ovaj certifikat, a da bi prepoznali paško janje vodite računa o tome da mora biti zaklano najkasnije sa 45 dana starosti, ne smije prelaziti 13 kila žive vage, odnosno devet nakon obrade. Tu je i slavonski med, ali i paška sol. Kada je riječ o oznaci zemljopisnog podijetla Hrvatska ima deset zaštićenih proizvoda. Krški pršut poseban je po tome što se ne dimi već sazrijeva u koži, suši se na krčkoj buri, a okusu dopirnosi sol, ali i samoniklo začinsko bilje s ovog tooka. Beli Manastir, Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vingoradi, petlovac i Popovac mjesta su u kojima se proizvodi zaštićenmi baranjski kulen kojega karakterizira usitnjena svinjetina začinjena mljevenom paprikom, i bijelim lukom te paprom, mješavina je specifičnog oblika zbog načina na koji se puni u svinjsko slijepo crijevo. Na popisu je i drniški te dalmatinski pršut te lički krumpir, zagorski puran i poljički soparnik. Naravno, tu je i slavonski kulin, ali i dobra stara lička janjetina. Inače, zanimljivo je kako Srbija na razini EU nema niti jedan zaštićeni proizvod,, a prema pisanju Politike mogli bi zaštiti futoški kupus, leskovački ajvar, fruškogorski med. U Srbiji je do sada na nacionalnoj razini zaštićeno 78 proizvoda, od kojih su samo četiri nepoljoprivredna.