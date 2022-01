SRBIJA IMA JAČU VOJSKU OD HRVATSKE! Objavljena svjetska rang-lista: U društvu smo Azerbajdžana, Kazhastana i Etiopije

Autor: Daniel Radman

Srbija u ovom trenutku ima jaču vojsku nego Hrvatska, pokazuje to aktualna godišnja lista stranice Global Firepower koja već tradicionalno od 2006. godine rangira vojnu snagu 140 zemalja svijeta.

Pa iako neki vojni analitičari tvrde da i Global Firepower ima grešaka (primjerice, pogrešno su izračunali proračun MORH-a) njihova lista itekako se prati i pokazuje kakav-takav odnos snaga.

No, to što je Hrvatska lošija od Srbije ne znači da naši istočni susjedi imaju vojnu premoć. Naime, indeksi snage gotovo su nam identični – Srbija ima 0,9923, Hrvatska pak 0,9962 (što je manji broj, to je bolje).

SAD slijede Kina i Rusija

U odnosu na ostatak regije, obje zemlje još dobro i stoje. Slovenija je zauzela 81. mjesto indeksom 1,9486, a preostale četiri države tavore u donjem dijelu ljestvice. BiH je na 123 mjestu, Crna Gora na 131., Sjeverna Makedonija na 134., a Kosovo na pretposljednjem, 139. mjestu. Očekivano, listu predvode SAD sa indeksom 0,0453, potom slijede Rusija (0.0501), Kina (0.0511), Indija (0.0979) i Japan (0.1195).

U “top 10” našlo se mjesta i za Južnu Koreju, Francusku, Ujedinjeno Kraljevstsvo, Pakistan i Brazil. Od preostalih većih europskih zemalja Italija je na 11., Njemačka na 16., a Španjolska na 19. mjestu.

Srpska i hrvatska vojska po rangu su u društvu Danske, Austrije, Finske i Slovačke koje nešto bolje kotiraju, dok su se našle tik ispred Azerbajdžana, Kazahstana, Etiopije i Angole.