SRBI GLUME ŽRTVE KADA NJIMA TO PAŠE! Umirovljeni general poručio da Srbi samo skreću pozornost

Autor: Dnevno.hr

Umirovljeni general Slavko Barić komentirao je srpske optužnice protiv hrvatskih pilota.

“Dolazimo u situaciju da Srbija drži određene stvari u rukavu pa po potrebi pokušava izvući. Optužnice stvaraju određenu nesigurnost za hrvatske pripadnike Domovinskog rata, a piloti su se nakon toliko vremena od Domovinskog rata našli na popisu na kojem se itko ne želi naći. Imam osjećaj da se ovdje brkaju uzroci i posljedice i želja da se Srbija i srpski narod prikažu kao žrtva, a ne kao uzroci zašto je došlo do tog rata i koji su ciljevi bili tog rata i što se dogodilo onima koji su izgubili rat. Želimo to sad vratiti nazad i optužiti one koji su pobijedili da su svojim djelovanjem uništavali silu protiv koje su se borili”, rekao je.

Naglasio je da je moguće da je došlo do određenih civilnih žrtava, ali to nije nešto za što bi trebalo čekati 30 godina pa onda podizati optužnice i to u ovom trenutku kada se događaju veliki politički procesi, koji bi trebali skrenuti veliku pozornost stanovništva Srbije na to što Srbija čini da se odvoji od Rusije, od onoga koji podržava, da istovremeno želi određena europska ulaganja i onda nađemo određenu temu kojom ćemo optužiti susjeda za nešto što se događalo u povijesti”, rekao je za N1.

Smatra da je ova situacija u svakom slučaju neugodna i da će Vlada morati odreagirati i jasno se postaviti.





“Dok god ne riješimo sva pitanja Domovinskog rata, od početka devedesetih do 1998., uvijek će se moći izvući neko pitanje”, rekao je.

“To je kolona u kojoj su ušli vojni transporteri, protuzrakoplovni topovi i tenkovi. U svakom slučaju vi nanosite gubitak ne samo u trenutku kada napadate nego i kad se neprijatelj povlači jer želite nanijeti gubitke neprijatelju kako ne bi mogao napraviti protunapad. To znači da je to legitimni vojni cilj koji se uništava i gdje se u potpunosti neprijatelj želi slomiti, Došlo je do miješanja jednog i drugog, ja baš nisam siguran koliko pilot u toj brzini može odlučiti jesu li tu civili. Uvijek je želja uništiti neprijateljsku tehniku i vojnika, a ne civile. Onaj koji se koristi civilima da postigne vojni cilj, čini zločin jer civil mora biti zaštićen. Oni moraju biti označeni i zaštićeni, a ne da ih se koristiti kao zaštitu”, naglasio je.

Poručio je de da bi bilo dobro napraviti detaljnu analizu toga što se dogodilo.