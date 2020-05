SRAMOTNO! Predsjednicu udruge ‘Anđeli’ razbjesnio paket: ‘Pa di vam je obraz? Ministarstvo je k*rac!’

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Predsjednica udruge Anđeli, Dijana Aničić, žena koja je zbog vlastite kalvarije na porodu godinama vodila sudski proces sa splitskom bolnicom, napisala je danas zanimljiv status na svom Facebooku i to upućen Ministarstvu za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku.

Priložila je i fotografije, a status prenosimo u cijelosti:

“52 dana otkako je počelo ovo sranje, ova pandemija ludila… Nakon 52 dana iz Ministarstva dobivamo ovo ?!?!

ALOOO… 40 maskica i 2 (DVI) bočice sredstva za dezinfekciju od 470 ml…

10 visoko obrazovanih stručnih djelatnika u direktnom kontaktu sa najugroženijom populacijom na svitu – BOLESNOM DICOM, njih 227 (dvistadvadeset i sedam), na 4 (četiri) lokacije…

Nakon 52 dana, pa di vam je obraz… ajde znam da ga nemate, al dokle ste mislili da ćemo mučat i gucat vaša govna i radit vaš posal… Visoko obrazovani kadar na najtežem poslu na svitu a vi ga plaćate 45 kuna bruto na uru, koja privatno vridi 250-350 kuna neto na uru i imate obraza poslat paketić kad smo već izašli iz krize… Šta mislite s čim smo se do sada štitili?!?!

Struci, kojoj ste „zabranili rad“ sa korisnicima, ste uskratili i plaću, jeste li i vašim institucijama uskratili plaću?!?!

Aj zamislite mene da ne psujem, pa zamislite erupciju…

Al samo da znate – Ministarstvo je kurac!!!

I nije jedino….

Neću mučat, nisam ni dosad!

p.s. Ima toga još

Među komentarima izdvajamo samo neke:

“Evo čitam i ne znam koji bi emotikon priljepila. Jer ne znam jel smiješnije ili tužnije ili bjesnije. U glavi mi slika onih konferencija kriznog stožera na kojima je bila prisutna naša ministrica te njene zahvale. Pasmater!!”

“Potpisujem.”

“Eeee sama s malim no škola no asistenti no Niko jbg zaminili sam cilu struku, prat kuvat ništa bolovanje ništa godišnji odmor, med sestru psihijatra, doktoricu opće prakse koja se njanci nije tila javit jer se usrali svi od korone dobro si ka prošla mi nismo ni masku dobili jebate.”

Žena hrabrost

Podsjetimo, Dijana Aničić uspjela je izboriti zakon koji roditeljima teško bolesne djece omogućuje status njegovatelja. Njezin sin Duje (10) ima teško oštećenje mozga. Ne sjedi, ne priča, ne hoda. Upravo zato znala je prepoznati potrebe svih obitelji u takvoj situaciji. Bacila se u borbu s birokracijom i ubrzo je osnovala udrugu Anđeli, u kojoj okuplja roditelje i djecu s najtežom invalidnošću.

Njezin primjer slijedile su i druge hrabre majke, pa su u travnju 2006. počeli objavljivati istinite i potresne životne priče roditelja koji su odlučili ne prepustiti djecu ustanovama, već skrbiti o njima i doslovno im podrediti svoje živote. I svi skupa su uspjeli. Od kolovoza 2007. Hrvatska ima zakon koji ispravlja nepravdu prema roditeljima bolesne djece i na kojem se mogu temeljiti svi drugi zakoni za boljitak takve kategorije ljudi.

Dijana je u srpnju 2005. osnovala u Splitu udrugu “Anđeli”, koja sada broji 327 članova, djece s najtežom invalidnošću i njihovih roditelja. Udruga zapošljava sedam visokoobrazovanih stručnjaka iz područja rada s djecom, a unutar nje djeca se rehabilitiraju. Omogućen im je i poludnevni boravak.