SRAMITE SE, GOSPODO! Dobro upamtite ova imena: Oni su danas glasali PROTIV pomoći djeci s teškoćama u razvoju

Apsolutno nam je jasno da se političari ponekad ponašaju “van svake logike i pameti”, no ponekad njihovi potezi zaista budu u sferi rubrike ‘vjerovali-ili-ne, ostajemo bez teksta’. Današnja priča spada u neke sfere koje teško možemo “progutati”, a u glavnim ulogama je pet HDZ-ovaca te jedna HNS-ovka.

Naime, odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na sjednici koja je održana danas, glasao je o promjeni Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu. U fokusu ove priče bila je promjena članka 47., prema kojoj bi otočka djecu s invaliditetom bila uključena među one koji imaju pravo na besplatni trajektni prijevoz, a za koju roditelji bolesne djece, odnosno Udruga “Brački pupoljci” već mjesecima mole da se po tom pitanju nešto riješi.

Inicijativa je krenula u studenom 2018., kada su Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju ”Brački pupoljci” i Crveni križ Brač predstavili javnosti inicijativu za izmjenu članka 47. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, kojom se traži da se djeci s teškoćama u razvoju zakonom osigura pravo na besplatan trajektni prijevoz na terapije na kopno.

Nastavak je ovo, kako kažu iz Udruge, desetogodišnje borbe, a inicijativu su 16. studenog 2018. u Nerežišćima na Braču potpisali gradonačelnica i načelnici svih jedinica lokalne samouprave s otoka, bez obzira na stranačku pripadnost te su time potvrdili kako se radi o nadstranačkoj inicijativi i alarmantnoj situaciji koju pod hitno treba riješiti. Također smo dobili i potporu s Hvara, Visa i Šolte.

Socijalno osjetljiva tema, izuzetno teška, pa bi čovjek pomislio kako će ovaj prijedlog bez razmišljanja proći. No prijedlog koji bi djeci s teškoćama u razvoju omogućio besplatan prijevoz nije izglasan.

Ovo su imena ljudi koji su glasali protiv pomoći bolesnoj djeci

Naime, glasovi su bili podijeljeni, šest naprama šest, a ovo su imena i prezimena HDZ-ovaca i HNS-ovaca koji su otočku djecu zakinuli za besplatan prijevoz: Ivan Čelić (HDZ), Željka Josić (HDZ), Ivan Kirin (HDZ), Vlatko Kopić (HDZ), Ljubica Lukačić (HDZ) te Bernarda Topolko (HNS). Dobro ih upamtite, jer njima, očigledno, ništa nije sveto i ne postoji empatija za socijalno najugroženije u našoj zemlji.

Inače, HNS-ova Topolko ranije je najavljivala da će podržati izmjenu članka, no danas se ipak priklonila svojim koalicijskim partnerima te osudila roditelje djece s teškoćama u razvoju, koja putuju tjedno nekoliko puta na relaciji Brač – kopno na terapije na trošak od minimalno 200 kuna, koliko košta putovanje.

Očajni roditelji već mjesecima mole da se ovaj zakon izmjeni, a obećanje da se se po tom pitanju nešto napraviti dobili su i od ministra Olega Butkovića te predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. No, kako kaže ona stara narodna ‘Obećanje, ludom radovanje’.

Bauk najavio skupljanje potpisa

Predlagatelj ovog zakona, SDP-ov Arsen Bauk, najavio je kako bi idući korak mogao biti skupljanje potpisa da se ta točka uvrsti u na plenarnu sjednicu, a postoje i šanse da se na idućoj sjednici promjene ipak izglasaju, pošto danas odbor nije bio u punom sastavu (nedostajao je jedan Mostov zastupnik).

No, bez obzira na to, pitamo se kakvi su to ljudi kojima su politički stavovi važniji od djece, odnosno njihove dobrobiti? Kakva je to vlast koja ne razmišlja o dobrobiti naših najmlađih i bolesnih sugrađana? I u konačnici – kakvi su to političari koji obećaju, a na kraju od obećanja ništa?

Cijenjena gospodo, nije li Vas sram zbog ovog danas i kako ćete zaspati znajući da ste iz čiste obijesti uskratili pomoć bolesnoj djeci?

O ovoj temi poslali smo upite o očitovanju u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo zdravstva te u Ured predsjednice, a njihove ćemo odgovore objaviti nakon što ih zaprimimo.